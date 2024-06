Jak mówi Damian Kołata, ekspert Cushman & Wakefield, sektor magazynów zmierza w stronę stabilizacji. – Oznacza to mniej spektakularnych, liczących kilkadziesiąt tys. metrów kwadratowych transakcji, do jakich przyzwyczaiły nas ostatnie lata – wyjaśnia. – Jednocześnie rodzimy rynek pozostaje najatrakcyjniejszy w całym regionie CEE, co przyciąga do Polski takie podmioty jak LX Pantos. Dla tej konkretnej transakcji kluczowa okazała się lokalizacja, która zapewnia dobrą komunikację w ramach łańcucha dostaw dla klientów tej firmy.

Mniejszy popyt na powierzchnie przemysłowe

Z danych Cushman & Wakefield wynika, że w I kwartale tego roku najemcy podpisali umowy najmu na ponad 870 tys. mkw. powierzchni przemysłowej, co oznacza roczny spadek o 25 proc.

- Popyt jest dziś najmniejszy od II kwartału 2019 roku. Trzeba jednak podkreślić, że dwucyfrowa, bo 22-procentowa korekta popytu została odnotowana w całej Europie, a polski rynek, pomimo gorszego niż w poprzednich latach wyniku, pozostaje jednym z najaktywniejszych na Starym Kontynencie – zaznacza Damian Kołata. – Mniejszy niż w ubiegłych kwartałach popyt jest z jednej strony rezultatem stabilizacji rynkowej, a z drugiej – koncentracji najemców na optymalizacji bieżącej działalności operacyjnej. To przełożyło się też na spadek aktywności firm z sektora logistycznego, które zwykle odpowiadają za 30-40 proc. transakcji najmu. W ostatnim czasie mamy jednak coraz więcej pytań, a transakcja LX Pantos dowodzi, że rynek nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Outsourcing procesów logistycznych najlepsze lata ma jeszcze przed sobą – podsumowuje.