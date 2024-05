Pierwszy z czterech magazynów o powierzchni 45 tys. mkw., w większości wynajęty przez ESA Logistyka Polska, właśnie został oddany do użytkowania przez generalnego wykonawcę inwestycji Dekpol Budownictwo. Powstają kolejne hale.

7R z inwestorem z Czech

7R Park Tczew III to trzecia inwestycja Grupy 7R w Tczewie. Cztery różnej wielkości hale zaoferują ponad 150 tys. mkw. powierzchni. 7R zainwestuje w ten kompleks wspólnie z Wood & Company, inwestorem z Czech. – Polska jest jednym z najatrakcyjniejszych rynków do inwestowania w logistykę, stanowiąc hub dla produkcji, dystrybucji, logistyki i usług dla biznesu. Łączne koszty wynajmu magazynów, energii i pracy należą do najniższych w Europie. Są aż o jedną trzecią niższe niż w Czechach i o ponad 60 proc. niższe niż w Niemczech – mówi cytowany w komunikacie Jiří Hrbáček z Wood & Company.

Magazyny do wynajęcia

To pierwsza inwestycja Grupy Wood & Company w segmencie logistycznym. Generalny wykonawcą jest firma Dekpol Budownictwo. Park logistyczny został zaprojektowany zgodnie z zasadami ESG. Spełnia założenia certyfikacji BREEAM na poziomie Excellent.

- Do wynajęcia pozostało nam 14 tys. mkw. powierzchni dostępnej od zaraz. Kolejne 105 tys. mkw. jest w budowie — mówi Marzena Taube, dyrektor ds. wynajmu w spółce 7R. - Popyt na powierzchnie magazynowe na Pomorzu stale rośnie, przyciągając nie tylko branże logistyczną i produkcyjną, ale także przedsiębiorstwa z sektora OZE. Jesteśmy przygotowani, aby przedstawić rozwiązania biznesowe również dla tej branży — zapewnia.