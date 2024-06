Jak się zachowują czy zachowają ceny mieszkań w sytuacji, gdy program dopłat staje się coraz bardziej niepewny?

Program „Na start”, jeśli w ogóle ma, to znikomy wpływ na kształtowanie obecnych ocen mieszkań. Kluczową rolę odgrywa rzeczywisty popyt, czyli zainteresowanie poszukujących oferowanymi do sprzedaży lokalami i ich skłonność do zawierania transakcji. A ta jest zdecydowanie mniejsza niż jeszcze kilka miesięcy temu i to z wielu powodów.

Dlatego wraz ze zwiększającą się pulą dostępnych na rynku ofert i koniecznością walki o kupującego rośnie elastyczność oferentów, a negocjowanie cen znów staje się normą.