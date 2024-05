Analizując cały I kwartał roku, wyraźne spadki stawek najmu we wszystkich segmentach analitycy odnotowali w Łodzi. Wynajem małych mieszkań staniał o 9,9 proc. rok do roku, średnich – o 8 proc., a dużych – o 2,2 proc. We Wrocławiu czynsze za wynajem małych lokali spadły o 3,9 proc., średnich – o 4,1 proc., dużych – o 7,4 proc., w Bydgoszczy spadki czynszów wyniosły odpowiednio: 5,5 proc. rok do roku (małych lokali), średnich – 2,1 proc., a dużych - 1,7 proc.

Koszty najmu mieszkań w I kw. 2024 roku i ich zmiany od I kw. 2023 roku Mat.prasowe

- Widać, że rynek wynajmu mieszkań w tych miastach się przesycił. Miasta, gdzie w większości segmentów obserwujemy spadki, to także Białystok, Katowice, Lublin, Sosnowiec, Szczecin i Warszawa – podają autorzy raportu. - Z kolei miasta, gdzie stawki najmu „się bronią” (wzrosty rok do roku przynajmniej w dwóch segmentach), to Częstochowa, Gdańsk, Gdynia, Kraków, Poznań, Rzeszów i Toruń.

Symboliczne wzrosty stawek najmu mieszkań

Analizując dane z kwietnia, eksperci podają łączne stawki najmu mieszkań z wszystkich segmentów. - Rozbicie na małe, średnie i duże lokale oznaczałoby małą liczbę ogłoszeń w poszczególnych grupach, co zmniejszyłoby wiarygodność danych, zwłaszcza w miastach spoza tzw. wielkiej piątki – wyjaśniają.

Kwietniowe dane wskazują na stopniowe odbicie stawek najmu. - W kwietniu były wyższe niż w marcu średnio o 0,38 proc. W marcu w stosunku do lutego mieliśmy symboliczny wzrost — o 0,18 proc. Teoretycznie mamy więc za sobą dwa miesiące wzrostów – mówią autorzy raportu. - W praktyce sytuacja niewiele się zmieniła w porównaniu z lutym. Wzrosty, które się dokonały przez te dwa miesiące, były nieznaczne. Nie widać rekordów — poza Białymstokiem.