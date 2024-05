Dziś warto zwrócić uwagę na miasta powiatowe, zwłaszcza te, gdzie są zakłady pracy lub te oferujące łatwy dojazd do takich zakładów. Mieszkania w takich miastach często kupimy taniej, a stawki najmu nie odstają bardzo mocno od stawek w dużych metropoliach. W miastach powiatowych mieszkań tak szybko nie przybywa.

Jeśli chodzi o rentowność inwestycji w mieszkania na wynajem, to spada – i w przypadku kawalerek, i większych mieszkań.

Jakie zwroty z inwestycji w mieszkanie na wynajem

Zastanawiając się nad inwestycją w nieruchomości, w pierwszej kolejności trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, po co to robimy? Jeśli kierujemy się tylko stopą zwrotu, to mamy o wiele więcej produktów inwestycyjnych, które dają nam lepsze wyniki. Mieszkania ze stopą zwrotu na poziomie 10 proc. to świetna okazja na rynku, ale pojawiają się już ekstremalnie rzadko. Dziś, po korekcie stawek najmu, możemy liczyć średnio na ok. 5 proc. zwrotu z inwestycji.

Z moich analiz wynika, że najlepsze stopy zwrotu osiąga się na rynku wtórnym. Mówię tu przede wszystkim o małych kawalerkach w wielkiej płycie (tego typu budownictwa jest w Łodzi najwięcej). Cena całkowita takiego lokalu jest znacznie niższa niż w nowym budownictwie.

Atutem dużych wielkopłytowych osiedli jest infrastruktura, dostępność komunikacji miejskiej i punktów handlowo usługowych.

Jeśli nie popełnimy kardynalnych błędów, inwestycja w kawalerkę powinna się zwrócić w ciągu 15 lat. Błędy popełniają osoby bez doświadczenia, które wchodzą na rynek nieruchomości, kierując się trendem i radami znajomych.