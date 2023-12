Ministerstwo Rozwoju i Technologii podało w komunikacie, że prowadzi intensywne prace nad nową formułą wsparcia kredytobiorców. „Bezpieczny kredyt 2 proc.” zostanie zakończony z uwagi na wyczerpanie ustawowego łącznego limitu na lata 2023-2024. Ustawowe limity wydatków na dopłaty zakładały, że wsparciem w latach 2023-2024 może być objęte około 50 tys. kredytów, tymczasem do 21 grudnia br. podpisano 55,8 tys. umów kredytowych. Podkreślono, że wszystkie wnioski złożone do końca tego roku zostaną rozpatrzone, a z początkiem nowego roku konieczne jest wstrzymanie przyjmowania nowych wniosków przez banki.

Resort pracuje nad nowym programem, jego założenia mają zostać przedstawione na początku 2024 r., ale najwyraźniej czeka nas okres przejściowy.

„Ze względu na duże zainteresowanie programem wsparcia dla kredytobiorców chcemy, aby proces legislacyjny przebiegł możliwie jak najszybciej, przy zachowaniu wszystkich niezbędnych jego elementów (np. konsultacje społeczne). Naszym celem jest to, by nowy instrument był z jednej strony atrakcyjniejszy dla osób o niższych dochodach i większych rodzin, a z drugiej, by ograniczał jego nadużywanie przez osoby, których wysokie zarobki pozwalają na uzyskanie kredytu w zwykłej ofercie rynkowej. Istotnym założeniem jest także mniejsza presja na rynek mieszkaniowy i związany z tym wpływ na wzrost cen oraz precyzyjnie adresowana pomoc państwa” – czytamy w komunikacie ministerstwa.