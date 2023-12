Arkady Wrocławskie w nowych rękach

Transakcja ma być sfinalizowana do końca sierpnia 2025 roku.

Arkady Wrocławskie to obiekt handlowo-biurowy znajdujący się w kwartale ul. Powstańców Śląskich, ul. Swobodnej, ul. Komandorskiej oraz ul. Nasypowej we Wrocławiu. W skład nieruchomości wchodzi czterokondygnacyjne centrum handlowe z częścią handlowo-rozrywkową, 13-kondygnacyjny biurowiec oraz jednokondygnacyjny parking podziemny. Umowa podpisana przez Develię dotyczy sprzedaży nieruchomości gruntowej wraz z całą zabudową Cena netto ustalona w umowie przedwstępnej to 42,9 mln euro (ok. 185,6 mln zł).

- Umowa, którą podpisaliśmy, przybliża nas do sprzedaży Arkad Wrocławskich, a tym samym do realizacji naszego strategicznego celu, jakim jest dezinwestycja portfela biurowego i handlowego – mówi cytowany w komunikacie Andrzej Oślizło, prezes Develii. - Jesteśmy na najlepszej drodze, by to osiągnąć, ponieważ Arkady Wrocławskie to nasz ostatni budynek komercyjny. Środki, które pozyskaliśmy z dotychczasowych transakcji, reinwestowaliśmy w rozwój na rynku mieszkań. Arkady Wrocławskie trafią do doświadczonego inwestora z szerokim portfolio projektów mixed-use.

