Jeżeli ktoś chciałby zmieniać sytuację w mediach publicznych, to może to robić za pomocą ustawy - powiedziała w Programie 1 Polskiego Radia posłanka PiS i członek Rady Mediów Narodowych Joanna Lichocka. - Dziennikarze TVP spotykają się na co dzień w Sejmie z chamskim, agresywnym zachowaniem polityków Platformy Obywatelskiej - dodała.