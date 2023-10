Osiedle powstaje pomiędzy ul. Piekarniczą a Lema w dzielnicy Piecki-Migowo w Gdańsku. Deweloper, spółka Euro Styl należąca do Grupy Dom Development, zaplanował siedem budynków (od pięciu do dziewięciu pięter). We wprowadzonym właśnie do sprzedaży budynku znajdzie się 120 mieszkań o powierzchni od 27 do 72 mkw. – od kawalerek po lokale czteropokojowe. Będą też komórki lokatorskie. Mieszkania mają być gotowe w pierwszym kwartale 2026 roku.

Reklama

Reklama

- Osiedle Synteza wpisuje się w koncepcję miasta 15-minutowego, która zakłada, że mieszkańcy mają wszędzie blisko – i do placówek edukacyjnych, sklepów, obiektów rekreacyjnych i sportowych, i do przystanków, terenów zielonych, przychodni – mówią przedstawiciele dewelopera. W sąsiednim budynku powstaje kilkanaście lokali usługowych i przedszkole.

Na osiedlu zaplanowano też tereny zielone i deszczowe ogrody.

- Atutem inwestycji jest dobre skomunikowanie z najważniejszymi punktami na mapie Gdańska – mówią przedstawiciele dewelopera.