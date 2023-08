W pierwszym etapie osiedla Spokojny Mokotów fiński deweloper, YIT, zaplanował 154 mieszkania o powierzchni od 26 do 103 mkw. Na parterze czterokondygnacyjnego budynku znajdą się dwa lokale usługowe. W podziemnym parkingu będą miejsca do ładowania samochodów elektrycznych i hybrydowych.

Reklama

Generalnym wykonawcą inwestycji jest Techbau. Budowa mieszkań z pierwszego etapu ma się zakończyć w IV kwartale 2024 roku.

W sumie deweloper planuje wybudować łącznie ok. 300 mieszkań. Na terenie osiedla powstanie m.in. strefa ciszy z miejscem do jogi, hamakami i ławkami, będzie też miejsce do zabaw i uprawiania sportu.

- Spokojny Mokotów to kolejna inwestycja, która zasili w tym roku nasze portfolio – mówi cytowany w komunikacie Tomasz Konarski, prezes zarządu YIT w Polsce.

YIT jest największym deweloperem w Finlandii.