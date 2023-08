Osiedle Fantazja to pięć czteropiętrowych budynków, w których powstało 147 mieszkań o powierzchni od 40 do 120 mkw. Do części lokali są przypisane ogródki. Deweloper zaplanował też lofty o wysokości do 6 metrów.

Na osiedlu powstanie zielony teren rekreacyjny, będzie też plac zabaw, budki lęgowe dla ptaków i hotele dla owadów.

Mieszkania powstały przy ul. Kopalnianej, niedaleko planowanej stacji II linii metra, blisko zabytkowego Fortu Chrzanów, Parku Górczewska i Lasu Bemowo.

Projekt osiedla Fantazja przygotowała pracownia Latergrupa.

Fantazja jest czwartą w Warszawie i dziesiątą w Polsce inwestycją spółki Cordia Polska. Firma inwestuje także w Wielkiej Brytanii, Rumunii, Hiszpanii i na Węgrzech.