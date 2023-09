Domy do wynajęcia. Nie tylko dla firm

-Wynajem domów jest popularną formą najmu szczególnie w Stanach Zjednoczonych – mówi Rafał Bieńkowski z serwisu Nieruchomosci-online.pl. – Sprawdziliśmy, jak to wygląda w Polsce. Zdaniem agentów nieruchomości to wciąż niewypełniona nisza. Rynek najmu kojarzy się głównie z mieszkaniami. Są jednak klienci, którzy są w stanie wynająć dom za 5, 10 czy nawet 60 tys. zł miesięcznie – podkreśla.

Reklama

Skromne domki i luksusowe wille

Z analiz portalu Nieruchomosci-online.pl wynika, że w ofercie najmu są i małe domy o powierzchni nieprzekraczającej 100 mkw., i luksusowe rezydencje o powierzchni ponad 1 tys. mkw.

-W portalu Nieruchomosci-online.pl mamy dziś ponad 2,1 tys. ofert domów na wynajem. Najwięcej jest ich oczywiście w Warszawie – mówi Rafał Bieńkowski. - Biorąc pod uwagę stolicę i promień 10 km wokół niej, domów na wynajem jest ok. 650. Większość tej oferty stanowią domy z czynszem do 20 tys. zł, ale są też takie, których właściciele chcą nawet ponad 50 tys. zł. Ogłoszenia domów na wynajem są więc skierowane do osób z większym budżetem i specyficznymi potrzebami.

Dla dyplomaty