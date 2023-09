Osiedle Lumea 3 to kameralne osiedle położone niedaleko budowanej stacji metra Chrzanów, naprzeciwko powstającej szkoły. Deweloper zaplanował 79 mieszkań o powierzchni od 27 do 102 mkw. – od kawalerek po mieszkania z czterema pokojami. Do części lokali przynależą ogródki.

Osiedle Lumea 3 to pierwsza inwestycja, w której deweloper wprowadzi system automatyki mieszkaniowej, który pozwala na zdalne sterowanie temperaturą czy światłem. System wyłącza też dopływ wody w mieszkaniu pod nieobecność właścicieli, chroniąc je przed zalaniem, a także odcina dopływ prądu do gniazdek, kiedy to niezbędne, wyłączając podłączone do nich urządzenia.

Lumea 3 to kolejne osiedle Bouygues Immobilier Polska na warszawskim Chrzanowie. Przy ulicy Szeligowskiej powstają dwa osiedla tej firmy – M Bemowo i Osiedle Lumea 2.

W tym roku deweloper chce wprowadzić do sprzedaży mieszkania w warszawskich Włochach.