W sześciopiętrowym budynku Symfonia Ptasia 28 na poznańskim Grunwaldzie deweloper, Grupa Inwest, zaplanował 118 mieszkań o powierzchni od 41 do 120 mkw. (od dwóch do pięciu pokoi). Do części lokali są przypisane ogródki.

Rozpoczęcie budowy mieszkań Mateusz Glema z poznańskiego biura sprzedaży Grupy Inwest, zapowiada na czwarty kwartał tego roku. Sprzedaż mieszkań trwa. Kilkadziesiąt lokali znalazło już nabywców. Ceny zaczynają się od 10,3 tys. zł za mkw. mieszkania. Większość lokali spełnia warunki programu „Bezpieczny kredyt 2 proc.”. Budynek ma być gotowy w 2026 roku.

Grupa Inwest w tym roku wprowadziła do sprzedaży także inną inwestycję - Jasielską 8C. W pierwszym etapie osiedla na poznańskich Podolanach powstaje siedmiokondygnacyjny budynek z 166 mieszkaniami o powierzchni od 28 do 116 mkw. Lokale mają być gotowe w pierwszym kwartale 2025 roku. Ceny zaczynają się od 8,9 tys. zł za mkw. lokalu.

W sumie na osiedlu powstaną trzy budynki z ponad 370 mieszkaniami.