Wieloetapowe osiedle Atut powstaje przy ul. Zaczarowanej w miejscowości Rotmanka graniczącej z Pruszczem Gdańskim. Deweloper, spółka Inpro, zaplanował w sumie 21 budynków mieszkalnych i jeden usługowy.

Reklama

Do oferty trafił budynek, w którym znajdą się 94 lokale o powierzchni od 32 do 36,4 mkw., na której można urządzić dwa pokoje. Ceny lokali zaczynają się od 315 tys. zł. Do mieszkań na parterach są przypisane ogródki.

Na terenie osiedla przewidziano naziemne parkingi ze stacjami do ładowania samochodów elektrycznych. Powstaną także lokale handlowo-usługowe, przeznaczone m.in. na przedszkole. Zakończenie budowy jest planowane jest koniec października 2024 roku.

Trójmiejski deweloper wprowadził niedawno do oferty także trzeci etap osiedla Koncept i ostatnią, siódmą część Optimy. Inpro ma w ofercie także gotowe mieszkania i lokale, których budowa ma się zakończyć jeszcze w tym roku.

Część lokali kwalifikuje się do programu dopłat „Bezpieczny kredyt 2 proc”.