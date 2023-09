Apartamenty Rubikon przy ul. Szczęsnej w warszawskich Włochach to inwestycja G City Europe w sektorze PRS. Na rynku najmu instytucjonalnego firma ta działa pod marką Urban Home.

Włochowska inwestycja składa się z trzech dwukondygnacyjnych budynków. Obejmuje prawie 550 w pełni wyposażonych lokali na wynajem. Do wyboru są apartamenty typu studio, z jedną lub dwoma oddzielonymi sypialniami. Do części lokali przynależą ogródki. Mieszkańcy mają do dyspozycji parking, rowerownię, stację naprawy rowerów.

- To już trzecia inwestycja - po Apartamentach Traugutta we Wrocławiu i obiekcie w Krakowie, którą zarządzamy i komercjalizujemy w imieniu G City – mówi cytowany w komunikacie Łukasz Orzechowski, dyrektor w dziale Asset Services w firmie Colliers.

- Duże zainteresowanie najmem potwierdza, że po wielu latach następuje zmiana trendów w Polsce w kwestii posiadania własnego mieszkania. Coraz więcej młodszych ludzi woli najem niż własność, sprzyja on bowiem mobilności. Dostrzegają to deweloperzy, w tym Urban Home, którzy coraz intensywniej wchodzą w sektor PRS. Tylko w ubiegłym roku w naszym kraju nastąpił znaczący wzrost podaży lokali przeznaczonych na najem instytucjonalny - o 217 proc. w ujęciu rok do roku. I tak na koniec 2022 r. zasób mieszkań w tym sektorze sięgnął ok. 10 tys. lokali – podaje Michał Witkowski, dyrektor Living Services w firmie Colliers.