Cavatina Holding startuje z kolejną ofertą obligacji

Notowany na GPW i Catalyst deweloper wyspecjalizowany w budowie biur ruszył z ofertą 3,5-letnich obligacji, chcąc pozyskać do 50 mln zł. Zapisy będą przyjmowane do 18 września w DM Michael/Ström, Noble Securities i DM BDM. Cena emisyjna równa jest nominalnej, czyli 1 tys. zł. Zabezpieczeniem będzie poręczenie głównego akcjonariusza. Cavatina Holding oferuje kupon w wysokości WIBOR 6M plus 6 pkt proc. marży, czyli obecnie 12,45 proc. przy 10,1 proc. inflacji w sierpniu.

To trzecia oferta na podstawie prospektu i w ramach programu do 150 mln zł. W maju br. spółka pozyskała 25 mln zł przy niemal 27-proc. redukcji zapisów, a w lipcu 4,4 mln euro (oferta do 5 mln euro).

- Cavatina Holding realizuje miastotwórcze, nowoczesne inwestycyjne przyciągające najemców z różnych branż. Kontynuujemy prace w kluczowych miastach regionalnych (poza Warszawą – red.) jednocześnie pracując nad kolejnymi projektami, również mieszkań na sprzedaż. Dalej dywersyfikujemy też źródła pozyskania finansowania. Po bardzo dobrze przyjętej przez rynek serii obligacji w euro, tym razem uruchamiamy ponownie emisję obligacji w rodzimej walucie – skomentował wiceprezes Daniel Draga.

W prezentacji podano, że na portfel Cavatiny przypada 154 tys. mkw. w biurowcach ukończonych, 136 tys. w budynkach w budowie, a projekty w przygotowaniu to 178 tys. mkw. Pod koniec ub.r. firma sprzedała trzy biurowce za 665 mln zł.

Biurowa luka szansą

„Cavatina Holding planuje w kolejnych latach wybudowanie około 315 tys. mkw. powierzchni biurowej. W związku z niesprzyjającymi warunkami rynkowymi, po wybuchu pandemii COVID-19 wielu deweloperów zawiesiło plany rozpoczęcia budowy nowych projektów. Ponadto banki finansujące projekty biurowe podwyższyły wymagania dotyczące wkładu własnego inwestorów oraz poziomu komercjalizacji. W konsekwencji, począwszy od 2024 r. na rynku biurowym przewidywana jest luka podażowa, która zbiegnie się w czasie z oddawaniem części projektów realizowanych przez Cavatina Holding” – czytamy w prezentacji.