Więcej miejsca w magazynach

W II kw. tego roku całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni magazynowo-przemysłowej w Polsce sięgnęły 30,6 mln mkw. – podaje firma doradcza Newmark Polska. - Zarówno najemcy, jak i deweloperzy zachowują ostrożność przy podejmowaniu decyzji, co przekłada się na spadek popytu oraz powierzchni w budowie. Jednocześnie rośnie ilość powierzchni dostępnej w już istniejących obiektach magazynowych.

Reklama

Drogie finansowanie

W ciągu roku zasoby magazynów w Polsce zwiększyły się o 17,1 proc., do 30,6 mln mkw. (dane na koniec II kw.).

- Od stycznia do czerwca deweloperzy oddali do użytku prawie 2,6 mln mkw. powierzchni magazynowej, przy czym ponad 73 proc. (ponad 1,9 mln mkw.) w I kwartale – podają autorzy raportu Newmark Polska. – W II kw. nowa podaż to 692,2 tys. mkw. Była mniejsza niż w pierwszych trzech miesiącach roku o niemal 64 proc. i o 40 proc. niż rok wcześniej.

- Firmy deweloperskie są nadal ostrożne przy rozpoczynaniu nowych inwestycji magazynowych. Na koniec czerwca 2023 r. w budowie było 2,13 mln mkw. takiej powierzchni. To poziom zbliżony do odnotowanego w poprzednim kwartale (-1,3 proc.), ale w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku oznacza spadek o ponad 51 proc. – mówi Agnieszka Giermakowska, dyrektor działu badań rynkowych i doradztwa, lider ds. ESG w firmie doradczej Newmark Polska. - Ze względu na utrzymujące się wysokie koszty finansowania deweloperzy uzależniają rozpoczęcie budowy od podpisania umów przednajmu na co najmniej 50 proc. całkowitej powierzchni hali i możliwości pozyskania najemców jeszcze przed ukończeniem inwestycji.