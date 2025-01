Projekt ministerstwa o limicie na budownictwo społeczne utknął, jest projekt poselski

Projekt ustawy o cenach to kolejna inicjatywa Polski 2050, jeśli chodzi o mieszkaniówkę, która jest w kompetencjach Ministerstwa Rozwoju i Technologii obsadzonego przez PSL z udziałem Lewicy. Pod koniec grudnia posłowie Polski 2050 złożyli projekt ustawy zwiększającej limit Funduszu Dopłat na budownictwo społeczne z 1 mld do 2 mld zł w 2025 r. Co prawda w budżecie państwa przewidziano dodatkowe nakłady na ten cel, ale blokadą jest limit wydatków na fundusz wynikający z ustawy. Zwracał na to uwagę m.in. PZFD podczas grudniowej konferencji o perspektywach rynku. W kwietniu ub.r. projekt o skokowym zwiększaniu limitów Funduszu Dopłat przygotował resort rozwoju, jednak proces legislacyjny utknął w kancelarii premiera. Stąd grudniowy projekt poselski Polski 2050 w sprawie podwyższenia limitu na 2025 r. – do 22 stycznia trwają konsultacje.