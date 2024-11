Dom Development gwiżdże na spowolnienie. Chce sprzedać ponad 4 tys. mieszkań

Budująca w czterech aglomeracjach deweloperska grupa w ciągu trzech kwartałów zaksięgowała prawie 296 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej (11,4 zł na papier), o 14 proc. więcej niż rok wcześniej. Wyniki wzrosły mimo mniejszej liczby przekazanych lokali, większa też była kontrybucja kontraktu dla inwestora PRS.

Trzy elementy złożyły się na bardzo dobre wyniki Dom Development

Skonsolidowane przychody wzrosły o prawie 16 proc., do 1,85 mld zł. Zysk brutto ze sprzedaży wzrósł o 18 proc., do niemal 590 mln zł, a operacyjny o prawie 16 proc., do 365 mln zł.

Na tegoroczne wyniki złożyły się trzy elementy. Po pierwsze, 1,69 mld zł przychodów pochodziło z przekazania 2235 lokali (w tym 598 w III kwartale). Chociaż liczba wydanych lokali była mniejsza o 12 proc., przychody wzrosły o 11 proc. Marża brutto ze sprzedaży urosła z 32,3 do 33,1 proc., zysk brutto ze sprzedaży zwiększył się o 14 proc., do 560 mln zł.

Ponadto grupa buduje mieszkania dla inwestora PRS – księguje to jak kontrakt budowlany, wraz z zaawansowaniem prac. W ciągu trzech kwartałów br. przychody wyniosły 146 mln zł, a zysk brutto ze sprzedaży 28,1 mln zł.