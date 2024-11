Gminne zasoby lokali niewielkie i o różnej jakości

GUS oszacował zasoby mieszkaniowe w Polsce na koniec 2023 r. na 15,6 mln lokali. Prawie 68 proc. przypadało na obszary miejskie, a na pięć największych miast (Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław i Poznań) 24 proc.

Jakimi zasobami dysponowały samorządy? Na koniec 2023 r. liczba umów najmu lokali mieszkalnych w zasobach gmin (z wyłączeniem lokali zamiennych i tymczasowych pomieszczeń) wyniosła 603,2 tys., z czego 552 tys. w miastach. Najwięcej, bo 105,1 tys. w województwie śląskim. W tej puli liczba umów o najem socjalny lokali mieszkalnych sięgała 63,8 tys., prawie 55,9 tys. w miastach. GUS zwrócił uwagę, że liczba to nie wszystko. Problemem jest jakość zasobu: wyposażenie lokali w wodociąg, kanalizację, czy centralne ogrzewanie (brak tego ostatniego doskwiera głównie na w województwie śląskim).

W raporcie GUS znalazły się dane na ten temat – ale dotyczące całości zasobu mieszkaniowego w Polsce. Dostępu do CO nie miało prawie 14 proc. lokali (10 proc. w miastach), do wodociągu 2 proc. (1,4 proc. w miastach), do gazu z sieci 41 proc. (28 proc. w miastach). W WC nie było wyposażonych 4,8 proc. mieszkań (2,7 proc. w miastach), a w łazienkę 6,2 proc. lokali (3,5 proc. w miastach).

Kto buduje mieszkania w Polsce

Raport roczny GUS przypomina, że podawane co miesiąc dane na temat aktywności inwestycyjnej na rynku mieszkaniowym poddawane są dużym uproszczeniom.