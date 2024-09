Rogowski przyznał przy tym, że spadek zainteresowania kredytami w sierpniu wobec lipca, i to 14-proc., należy uznać za negatywne zjawisko. - Przyczyną spadku może być okres wakacyjny, związany z nim szczyt urlopowy. Niemniej sytuację tą należy uważnie obserwować w kolejnych miesiącach roku – powiedział ekspert. - Drugim ważnym aspektem, który częściowo kompensuje spadek wartości Indeksu wywołany spadkiem liczby wnioskodawców, jest wzrost średniej kwoty wnioskowanego kredytu do wartości 434 tys. zł – to kwota o 5 proc. wyższa niż w sierpniu 2023 r. Wnioskowaniu o coraz wyższe kwoty kredytów sprzyja wzrost zdolności kredytowej w wyniku realnego wzrostu wynagrodzeń przy stabilnym poziomie stóp procentowych – podsumował Rogowski.

W 2024 r. liczba wniosków o kredyt sięga średnio 27,8 tys. miesięcznie wobec 41 tys., gdy działał „Bezpieczny kredyt” (lipiec-grudzień 2023 r.). Przed uruchomieniem programu (styczeń-czerwiec 2023 r.) wniosków było średnio 20 tys. miesięcznie, przy czym ewidentnie pomogło poluzowanie rekomendacji KNF w lutym 2023 r. – w styczniu 2023 r. wniosków było tylko 13,3 tys.

Rynek kredytów mieszkaniowych nie zamarł bez dopalacza

W lipcu br. banki i SKOKI udzieliły pożyczek mieszkaniowych o wartości blisko 7 mld zł, o 8 proc. więcej niż w czerwcu i o 67 proc. więcej niż rok wcześniej, gdy „Bezpieczny kredyt” dopiero startował (wtedy udzielono 3,9 mld zł zwykłych pożyczek i 0,3 mld zł w ramach programu). Szczyt „bezpiecznego kredytu” to styczeń br., kiedy udzielono 6,4 mld zł dotowanych pożyczek i 3,9 mld zł zwykłych.

W 2022 r., w czasie kredytowego dołka wywołanego wysokimi stopami i restrykcyjną rekomendacją KNF dotyczącą liczenia zdolności kredytowej, wartość udzielonych pożyczek wynosiła nieco ponad 2 mld zł miesięcznie. Ostatnie miesiące to ponad 6 mld zł miesięcznie wobec 8 mld zł w 2021 r., końcówce ery ultraniskich stóp.