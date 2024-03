Lex deweloper wciąż czeka na poprawki

– Specustawa pozwala na rewitalizację zdegradowanych, nieużytkowanych terenów, na których może powstawać nowoczesna tkanka miejska – mówi Bartosz Kuźniar, prezes Lokum Deweloper. – Deficyt mieszkań jest dziś ogromny, a tereny poprzemysłowe czy po obiektach handlowych z reguły są bardzo dobrze zlokalizowane – często w centrach miast, z doskonałą infrastrukturą. Co ważne, wykorzystywanie takich terenów pod osiedla zapobiega też rozlewaniu się miast na peryferia – tłumaczy. – Ustawa powinna zostać znowelizowana, dając włodarzom gmin, którzy najlepiej znają lokalne potrzeby, możliwość określania większej liczby parametrów zabudowy – tak jak to się dzieje w przypadku uchwalania planów miejscowych. Jest to szczególnie istotne pod względem kosztów realizacji, czyli ostatecznie cen mieszkań dla klientów, a także konieczności zrównoważonego rozwoju miast, który wymusza zagęszczenie zabudowy – dodaje Kuźniar.

Zdaniem Mateusza Bromboszcza, wiceprezesa Atalu, taki model inwestycyjny może być rozważany jako uzupełniająca część działalności deweloperów. – Mam wątpliwości, by zyskiwał na znaczeniu ze względu na złożoność i długotrwałe postępowania. Taki projekt jest zdecydowanie bardziej skomplikowany i kosztowny niż budowa na pustej działce. Niemniej zdarzają się atrakcyjne tereny z dużym potencjałem, które warte są zwiększonego nakładu pracy i czasu, z czym m.in. wiąże się wyburzenie – dodaje.

Presja na ceny

Z raportu firmy Colliers wynika, że po schłodzeniu koniunktury w 2022 r., w ubiegłym roku deweloperzy wrócili do uzupełniania banków ziemi, co przełożyło się na wzrost cen. W 2024 r. spodziewana jest kontynuacja trendu. Eksperci szacują, że w centrum Warszawy parcele kosztowały 3,2–10,8 tys. w przeliczeniu na mkw. możliwej do uzyskania powierzchni użytkowej. Poza centrum stolicy koszt wynosił 1,5–3,2 tys. zł. W miastach powyżej 500 tys. mieszkańców 0,9–3,9 tys. zł. Ponieważ wolnych działek pod mieszkania brakuje, deweloperzy interesują się parcelami zabudowanymi. Dlatego, mimo spowolnienia na rynku nieruchomości komercyjnych, działki takie trzymają ceny. Ziemia pod biurowce w stolicy kosztowała 0,9–6 tys. zł, a w innych dużych miastach 0,5–1,3 tys. zł. Parcele pod obiekty handlowe odpowiednio 0,5–5 tys. zł i 0,3–1,7 tys. zł. Colliers podaje wartości w euro, na potrzeby tej publikacji przeliczyliśmy je po obecnym kursie.