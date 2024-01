DOKI to wielofunkcyjna inwestycja w Gdańsku, którą realizuje Euro Styl z Grupy Dom Development. Powstają w wyjątkowo ważnym miejscu – na historycznych, poprzemysłowych terenach, w sąsiedztwie Europejskiego Centrum Solidarności, nieopodal Muzeum II Wojny Światowej, w niewielkiej, spacerowej odległości od Starego Miasta i dworca Gdańsk Główny. To także część rodzącej się do życia dzielnicy Młode Miasto, która w najbliższych latach stanie się jedną z wizytówek miasta. Obecnie trwają odbiory w kolejnym budynku mieszkalnym w DOKACH.

- W ofercie jest jeszcze ponad 20 gotowych, komfortowych apartamentów o zróżnicowanym metrażu, 2-, 3-, 4-, a nawet 5-pokojowe o powierzchni blisko 110 m kw. Ten etap inwestycji domyka biegnącą wzdłuż Montowni i budynków mieszkalnych Aleję Doki – mówi Magdalena Reńska, Dyrektor Zarządzająca i Członek Zarządu Euro Stylu.

W budowie są też dwa kolejne budynki mieszkalne, z terminem odbioru na 3 kwartał 2025 roku.

Doki – inwestycja mixed-use w wyjątkowej lokalizacji Mat. Partnera

Wyjątkowy design

W pierwszych etapach DOKI Living motywem przewodnim architektury wnętrz było historyczne, stoczniowe dziedzictwo otaczające całą inwestycję. Dwa ukończone obecnie budynki, stanowiące 3 etap, są inne. Świadomie odbiegają one od industrialnego stylu wnętrz charakterystycznego dla budynków powstałych wcześniej. W ich przypadku eleganckie, klasyczne wykończenie w kolorach złamanej bieli, czerni oraz złota dopełnia mocny akcent w postaci barwnych wielkoformatowych kafli położonych na posadzkach i fragmentach ścian. Lustra zaś pojawiają się nie tylko na ścianach, ale są również elementami wykończenia portali drzwiowych i występują w towarzystwie ocieplających wnętrze elementów tapicerowanych. Całość przenosi odbiorcę w jakby surrealistyczny świat, gdzie główni bohaterowie - postacie, kolory i ruch w odbiciu luster - tworzą bajkową odskocznię od szarej rzeczywistości.

Komfortowe życie w mieście

DOKI Living charakteryzuje typowa, miejska zabudowa, która architektonicznie dobrze koresponduje z okolicznym, poprzemysłowym krajobrazem. Euro Styl zadbał o wysoki standard wykończenia oraz liczne detale, które dodają inwestycji charakteru i splendoru. Usługi zaprojektowano w parterach, celowo wynosząc część mieszkalną powyżej.

Doki – najwyższy standard wykończenia części wspólnych Mat. Partnera

Na wysokości 1 kondygnacji znajdują się ogólnodostępne, zielone patia, a do niektórych lokali przynależą prywatne ogródki. Balkony, loggie i tarasy na wyższych kondygnacjach zapewniają wyjątkowe widoki na starą część miasta czy stoczniowe żurawie. Ruch samochodowy na terenie inwestycji został uspokojony, co daje swobodę pieszym i rowerzystom, o których potrzeby zadbano tworząc dedykowaną infrastrukturę rowerową. Nieopodal DOKÓW można skorzystać z atrakcji wodnych i wybrać się na wycieczkę kajakiem, by zobaczyć Gdańsk z innej perspektywy.

Atrakcje na wyciągnięcie ręki

Sercem i integralną częścią DOKÓW jest Montownia – zabytkowy, zrewitalizowany budynek, w którym, oprócz unikatowego hotelu z loftowymi apartamentami i części konferencyjnej, funkcjonuje największy w północnej Polsce food hall. Działa tam 20 lokali gastronomicznych - bary i restauracje, które oferują dania z różnych zakątków świata, ponadto są 3 atrakcyjne bary. Miejsce to szybko stało się ogromnie popularne i już jest ważnym punktem na kulinarnej mapie Gdańska przyciągając zarówno mieszkańców DOKÓW, okolicy i szerzej – Trójmiasta, jak również turystów. Można tam miło spędzić czas, zjeść wyśmienite śniadanie, lunch czy kolację, a dodatkowo posłuchać muzyki na żywo.

Montownia – zrewitalizowany obiekt hotelowy z food hallem Mat. Partnera

Ekologicznie i społecznie

DOKI Living spełniają założenia Zielonej Karty Inwestycji Grupy Dom Development, do której należy Euro Styl. Oznacza to zastosowanie rozwiązań projektowych zgodnych z priorytetami zrównoważonej urbanizacji, co przekłada się na wymierne korzyści dla mieszkańców. Wewnętrzne patia sąsiedzkie, place zabaw i tereny rekreacji, energooszczędne i ledowe oświetlenie, ograniczony ruch samochodowy i infrastruktura rowerowa, ogrody deszczowe tzw. mała retencja, różnorodna roślinność czy zielone dachy – to tylko niektóre z elementów charakteryzujących DOKI.

DOKI otrzymały już wiele prestiżowych nagród, m.in. w międzynarodowym konkursie European Property Awards, w którym uznane zostały za najlepszą inwestycję mixed-use, a Montownia za najlepszą rewitalizację zabytku. Sztuka wkomponowana we wnętrza Montowni oraz nowatorskie rozwiązania architektoniczne zostały także doceniona w konkursach Art of Architecture i Prime Property Prize.

