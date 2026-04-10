Swobodna SPOT – biurowiec w centrum Wrocławia ma już pozwolenie na użytkowanie
Wrocławski biurowiec Swobodna SPOT przyjmuje już pierwszych najemców. Za projekt nieruchomości odpowiada pracownia Kuryłowicz + Architekci.
Nowe biura we wrocławskim budynku otworzą m.in. DXC Technology i Exact x Forestall. Parter zajmą restauracja ODA i piekarnia-cukiernia. Na pierwsze piętro wprowadzi się zaś klub Fitness Academy. Wszystkie lokale usługowe zostały wynajęte jeszcze przed zakończeniem budowy.
– Swobodna SPOT to elastyczna przestrzeń pracy, przyjazna dla najemców, zaprojektowana z uwzględnieniem wyzwań klimatycznych i rosnących oczekiwań pracowników – mówi cytowany w komunikacie Michał Żelski, dyrektor w Echo Investment. – Pierwsi najemcy już wkrótce rozpoczną tu pracę, a my koncentrujemy się na komercjalizacji ostatnich wolnych powierzchni.
Biurowiec powstał zgodnie z wymaganiami certyfikacji BREEAM na poziomie Excellent. – Zastosowane rozwiązania ograniczają zużycie energii i wody, zmniejszają też ślad węglowy w całym cyklu użytkowania – mówią przedstawiciele dewelopera. – Obiekt jest zasilany energią pochodzącą w 100 proc. ze źródeł odnawialnych.
Do dyspozycji najemców są m.in. stacje ładowania samochodów elektrycznych.
Swobodna SPOT to kolejna inwestycja Echo Investment w tej części centrum Wrocławia. Oprócz biurowca MidPoint71 przy ul. Powstańców Śląskich, firma zbudowała także pobliskie Sagittarius Business House i Aquarius Business House.
Pod adresem Powstańców Śląskich 7D apartamentowiec buduje dziś Archicom, spółka mieszkaniowa z Grupy Echo.
Grupa Echo zrezygnowała z kolejnego etapu biurowego na drugiej części działki przy ul. Swobodnej. Teren pozostaje w banku ziemi z możliwością zabudowy mieszkaniowej.
