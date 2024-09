Frombork Future Festival – wyjątkowe miejsce, wyjątkowe atrakcje

- Do przygotowania kolekcji zainspirował nas świat kosmosu, który widzieliśmy na filmach, w programach telewizyjnych. Przejrzeliśmy sporo materiałów udostępnionych przez NASA, w tym materiałów archiwalnych, z lat 60. stąd odniesienia właśnie do tamtego okresu. Moda lat 60 bardzo inspirowała się kosmosem, więc i nas zainspirowała do stworzenia tej kolekcji – mówi Rafał Michalak, który wraz z Iloną Majer tworzą markę MMC.

Czytaj więcej Społeczeństwo Kopernik i Frombork pomogą w promocji nauki i kultury Podczas Future Frombork Festivalu chcemy pokazać jak istotne są technologie kosmiczne dla rozwoju gospodarki i jaki mają wpływ na rozwój innych sektorów oraz jakie działania powinniśmy podejmować, żeby działać lepiej i sprawniej. Ważne by ten głos dotarł do polityków, by oni lepiej rozumieli tę branżę i zapewniali mechanizmy wsparcia - ocenia Jerzy Żurek, związany z Grupą Polsat Plus, ekspert, nauczyciel akademicki i były dyrektor Instytutu Łączności-Państwowego Instytutu Badawczego.

Czy kosmos ma brzmienie?

Zwieńczeniem wydarzenia we Fromborku był niezwykły koncert zainspirowany dźwiękami pochodzącymi z biblioteki dźwięków NASA. Za jego przygotowanie odpowiada duet Nanook of the North, czyli Piotr Kaliński i Stefan Wesołowski. Młodzi, ale utalentowani i cieszący się zasłużoną sławą twórcy muzyczni zaprezentowali wyjątkową kompozycję wprowadzającą licznie zgromadzonych słuchaczy w nastrój odległych podróży, o jakich ludzkość dziś marzy.

- Na co dzień nie robimy tego, co robimy tutaj. Nie spotykamy się zbyt często na koncertach, więc jest to godne uwagi wydarzenie także dla nas. Dzisiejszy, premierowy materiał, będzie też podstawą naszej nowej płyty – podkreślał w dniu festiwalu Piotr Kaliński.

materiały prasowe

Frombork – miasto spotkania i dialogu

- Frombork, to miasto na krańcu świata – tak nazywał je Kopernik. Miasto to ma jednak wymiar mistyczny. Jest fenomenem spotkania i dialogu. I w tym fenomenie spotykamy się dzisiaj podczas Future Frombork Festival – mówił ks. dr Jacek Wojtkowski, gospodarz Wzgórza Katedralnego we Fromborku otwierając pierwszą edycję festiwalu.