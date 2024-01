Polscy fizycy w gronie najlepszych naukowców z całego świata

Warto w tym miejscu przypomnieć w pewnym skrócie i uproszczeniu genezę , rozwój Instytutu który stał się płaszczyzną stworzenie szczególnego rodzaju środowiska naukowego tak zwanej warszawskiej szkoły półprzewodników znanej obecnie polskiej marki w świecie nauki. Instytut Wysoki Ciśnień - Unipress powstał 50 lat temu z Laboratorium Badań Ciśnieniowych Półprzewodników Instytutu Fizyki PAN. Jego twórca był nieżyjący już prof. Leonard Sosnowski, który był i jest dla środowiska polskich fizyków wywodzących się z warszawskiej szkoły najwyższym autorytetem, którego główną myślą było przekonanie, że „fizyka jest najważniejsza”. Wokół tej myśli powstało środowisko które za cel postawiło sobie przekazanie i rozpropagowanie myśli , to znaczy zaszczepienie wśród fizyków świadomości ,że ich osobiste aspiracje naukowe muszą kojarzyć się z budowaniem środowiska , w którym lepiej się∑ pracuje przez to właśnie , że mają poczucie głębokiej misji jaką jest nauka a w szczególności fizyka. Historia Prof. L. Sosnowskiego związana jest z II wojną światową w której brał czynny udział jako powstaniec warszawski wzięty do niemieckiej niewoli jako jeniec, z której ocalał, a po zakończeniu wojny trafił do instytucji naukowych w Wlk. Brytanii – jako polski naukowiec a następnie powrócił do komunistycznej Polski - budując od 1953 roku środowisko polskich naukowców zajmujących się fizyką. Niewątpliwym sukcesem prof. L. Sosnowskiego była teoria złącza PN która została wykorzystana przez laureata nagrody Nobla i przyczyniła się do utworzenie tranzystora. Tak więc budowa środowiska opierała się na dwóch filarach – pierwszym był wspomniany obecny Unipress a drugi to Konferencje Jaszowieckie, które przekształciły się z biegiem lat w prestiżową konferencję międzynarodową , budującą spójność całej polskiej fizyki półprzewodników która jest obecnie na świecie rozpoznawalna. Tak więc kluczową rolę w powstaniu a następnie w rozwoju warszawskiej szkoły odegrał prof. Leonard Sosnowski oraz Unipress oraz Konferencje Jaszowieckie. Ten niewątpliwie sukces polskiej szkoły nauki budowanej systematycznie, przez długi okres czasu i w tak różnych systemach socjalistycznej i demokratycznej Polski przypomina, że nauka tak jak i wiele innych dziedzina życia powinna być kształtowana ponad podziałami i konfliktami politycznymi korzystając nie tylko z wolnego rynku ale mądrej i roztropnej pomocy państwa.