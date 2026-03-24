Fryderyk' 26: Kasia Lins-Obywatelka K.L. i Kuban mają po cztery szanse na statuetkę

Wśród nominowanych znaleźli się Kasia Lins, Kuban, Kuba Badach, sanah, Zalia, Fisz Emade Tworzywo, Quebonafide, Błażej Król, Favst i Kacperczyk. Do konkursu zgłoszono 428 albumów oraz 286 teledysków, o nominacje ubiegało się także 93 debiutantów.

Publikacja: 24.03.2026 17:45

Nominowani Muzyka Rozrywkowa

Foto: ZPAV/Mat. Pras

Jacek Cieślak

Akademia Fonograficzna ogłosiła nominacje do Fryderyków 2026 w muzyce rozrywkowej w trzynastu kategoriach. W tym roku, podobnie jak w roku ubiegłym, głosy członków Akademii rozłożyły się równomiernie i wśród nominowanych mamy kilku artystów o podobnych szansach na statuetkę.

Największe szanse na Fryderyka mają Kasia Lins i Kuban

Od ubiegłego roku do kategorii Artysta/Artystka Roku Akademia Fonograficzna automatycznie kwalifikuje wszystkich wykonawców, których album lub singiel otrzymał nominację w danej edycji konkursu, dlatego do liczby nominacji przy nazwisku artysty dodawana jest jeszcze jedna, związana z tą kategorią. W drugiej turze tajnego, szyfrowanego głosowania Akademia wyłania zwycięzcę w tej i pozostałych kategoriach.

W tym roku wśród nominowanych największe szanse na Fryderyka mają Kasia Lins i Kuban. Akademia Fonograficzna wyróżniła Kasię nominacjami w kategorii Album Roku Pop Alternatywny za krążek „Obywatelka K.L.”  - z piosenkami Grzegorza Ciechowskiego solowym oraz Republiki, oraz Singiel Roku Pop Alternatywny za utwór „Śmierć w bikini”.

Wraz z Maciejem Aleksandrem Bierutem i Karolem Łakomcem artystka powalczy też o statuetkę w kategorii Teledysk Roku za klip do „Śmierci w bikini” jako jego współreżyserka. Przypomnijmy, że Grzegorz Ciechowski wielokrotnie był bohaterem gali Fryderyka, również jako współautor sukcesu debiutu Justyny Steczkowskiej, pod pseudonimem Ewa Omernik.

Głosami członków Akademii Kuban wskazany jest do nagrody w kategorii Album Roku Hip Hop za krążek „FUGAZI” oraz w kategorii Singiel Roku Hip Hop za utwór „zanim spadnie deszcz”, nagrany z Mrozem i Favstem. Wspólnie z Zalią i Favstem ubiega się on także o statuetkę w kategorii Singiel Roku Pop za utwór „kyoto”. Zgodnie z nowym regulaminem zarówno on, jak i Kasia Lins mają szansę na Fryderyka w kategorii Artysta/Artystka Roku.

Kuba Badach ma trzy szanse

Potrójną szansę na statuetkę ma Kuba Badach. Powalczy o Fryderyka w kategoriach Album Roku Pop za płytę „Radio Edit” oraz Singiel Roku Pop za utwór „Układ otwarty”, a także o nagrodę w kategorii Artysta Roku.

Po dwie nominacje otrzymali w tym roku od Akademii Fonograficznej: sanah, Zalia, Fisz Emade Tworzywo, Quebonafide, Błażej Król, Favst i Kacperczyk.

sanah powalczy o statuetkę w kategorii Singiel Roku Pop za utwór „Eviva l’arte!” oraz w kategorii Teledysk Roku za reżyserię klipu do tego samego utworu. Zalię Akademia wyróżniła nominacją w kategorii Album Roku Pop za krążek „Serce” oraz w kategorii Singiel Roku Pop za utwór „kyoto” nagrany z Kubanem i Favstem.

Zespół Fisz Emade Tworzywo ma szansę na statuetkę za album „25” w kategorii Album Roku Pop Alternatywny oraz za utwór „Niemoc” w kategorii Singiel Roku Pop Alternatywny. Quebonafide znalazł się w gronie nominowanych za album „PÓŁNOC / POŁUDNIE” w kategorii Album Roku Hip Hop oraz wspólnie z Soblem za singiel „NORADRENALINA” w kategorii Singiel Roku Hip Hop.

Błażeja Króla członkowie Akademii wskazali jako nominowanego do nagrody Fryderyk w kategorii Album Roku Rock & Blues za płytę „Popiół” i w kategorii Singiel Roku Pop Alternatywny / Rock za utwór „3 krótkie, 3 długie, 3 krótkie”.

Artyści z dwoma szansami

Dwie nominacje ma Favst – pierwszą w kategorii Singiel Roku Pop za utwór „kyoto”, drugą w kategorii Singiel Roku Hip Hop za utwór „zanim spadnie deszcz” nagrany z Kubanem i Mrozem.

Tyle samo wskazań Akademii do nagrody mają na koncie bracia Kacperczyk wyróżnieni nominacjami w kategorii Album Roku Pop Alternatywny za płytę „WSZYSCY JESTEŚMY KACPERCZYK” i w kategorii Singiel Roku Hip Hop za utwór „Moja wina” nagrany z Kukonem i ZORZĄ.

Każdy z nominowanych może także otrzymać Fryderyka w kategorii Artysta/Artystka Roku.

W tym roku wyjątkowo wśród nominowanych do Fonograficznego Debiutu Roku znalazło się aż sześciu wykonawców: pszona, Zuta, Kosma Król, JACKO BRANGO, Kuba i Kuba oraz Sad Smiles.

Tegoroczna lista nominowanych do Fryderyków przyniosła kilka niespodzianek, w tym wyróżnienie dla Maryli Rodowicz w kategorii Album Roku Pop za płytę „Niech żyje bal”. Album wpisuje się w widoczny trend artystycznych kolaboracji, świadczący o różnorodności stylistycznej polskiej sceny rozrywkowej. W samej tylko kategorii Singiel Roku Pop znaleźli się Daria Zawiałow i Artur Rojek nominowani za piosenkę „Dziwna”, Kuban, Favst i Zalia za utwór „kyoto” i sanah z Krzysztofem Zalewskim za utwór „Eviva l’arte!”. W kategorii Singiel Roku Hip Hop na pięć możliwych nominacji, cztery stanowią utwory wykonane zbiorowo: Bedoes 2115 i Kubi Producent w utworze „Kamień z serca”, Kacperczyk, Kukon, ZORZA w piosence „Moja wina”, Kuban, Mrozu, Favst – „zanim spadnie deszcz” oraz Quebonafide i Sobel w utworze „NORADRENALINA”.

Fryderyk  - nagroda istnieje od 1995 roku

Do tegorocznego konkursu Fryderyk zostało zgłoszonych 428 albumów w ośmiu kategoriach gatunkowych: od popu, przez rock i blues, hip-hop, metal, po muzykę korzeni i ilustracyjną. W konkursie startowało także 286 teledysków. Na liście zgłoszonych debiutantów Związek Producentów Audio Video – organizator Fryderyków – odnotował 93 nazwiska.

O nominację dla najlepszego singla hiphopowego ubiegały się 53 utwory, 107 utworów konkurowało o nominację w kategorii Singiel Roku Pop, a 95 – w kategorii Singiel Roku Pop Alternatywny. W tym roku Akademia postanowiła przyznać nominacje nie tylko wykonawcom singli, ale także ich autorom tekstów, kompozytorom i producentom muzycznym.

Kto dostanie statuetkę Fryderyka przekonamy się 25 maja podczas Gali Muzyki Rozrywkowej, wieńczącej Fryderyk Festiwal 2026, transmitowanej na żywo na antenie TVP1.

Fryderyki to najważniejsze nagrody muzyczne przyznawane od 1995 r. przez Akademię Fonograficzną, czyli powołane przez Związek Producentów Audio Video jury, w skład którego wchodzi niemal 1 800 artystów, twórców, producentów, dziennikarzy i reprezentantów branży fonograficznej. Nominowani do Fryderyków wyłaniani są w drodze tajnego głosowania wszystkich członków Akademii podzielonej na trzy sekcje: muzyki rozrywkowej, poważnej i jazzowej.

