Akademia Fonograficzna ogłosiła nominacje do Fryderyków 2026 w muzyce rozrywkowej w trzynastu kategoriach. W tym roku, podobnie jak w roku ubiegłym, głosy członków Akademii rozłożyły się równomiernie i wśród nominowanych mamy kilku artystów o podobnych szansach na statuetkę.

Największe szanse na Fryderyka mają Kasia Lins i Kuban

Od ubiegłego roku do kategorii Artysta/Artystka Roku Akademia Fonograficzna automatycznie kwalifikuje wszystkich wykonawców, których album lub singiel otrzymał nominację w danej edycji konkursu, dlatego do liczby nominacji przy nazwisku artysty dodawana jest jeszcze jedna, związana z tą kategorią. W drugiej turze tajnego, szyfrowanego głosowania Akademia wyłania zwycięzcę w tej i pozostałych kategoriach.

W tym roku wśród nominowanych największe szanse na Fryderyka mają Kasia Lins i Kuban. Akademia Fonograficzna wyróżniła Kasię nominacjami w kategorii Album Roku Pop Alternatywny za krążek „Obywatelka K.L.” - z piosenkami Grzegorza Ciechowskiego solowym oraz Republiki, oraz Singiel Roku Pop Alternatywny za utwór „Śmierć w bikini”.

Wraz z Maciejem Aleksandrem Bierutem i Karolem Łakomcem artystka powalczy też o statuetkę w kategorii Teledysk Roku za klip do „Śmierci w bikini” jako jego współreżyserka. Przypomnijmy, że Grzegorz Ciechowski wielokrotnie był bohaterem gali Fryderyka, również jako współautor sukcesu debiutu Justyny Steczkowskiej, pod pseudonimem Ewa Omernik.