Lady Gaga zapowiedziała nowy album

Siódmy studyjny album Lady Gagi, który będzie nosił tytuł „Mayhem”, został zapowiedziany za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej artystki.

„Mayhem”: Powrót Lady Gagi do korzeni

Krążek ma być powrotem do brzmień oraz wizerunku z początkowego etapu kariery artystki. Nowe wydawnictwo promują trzy single: cieszący się ogromną popularnością „Die With A Smile” nagrany wraz z muzykiem Bruno Marsem oraz doceniony przez krytyków „Disease”. Trzeci singiel wraz z teledyskiem został zaprezentowany 2 lutego, w trakcie przerwy reklamowej w czasie ceremonii rozdania nagród Grammy – to utwór „Abracadabra”.

Premiera albumu „Mayhem” została zapowiedziana na 7 marca 2025 roku.

Stefani Joanne Angelina Germanotta, szerzej znana pod swoim artystycznym pseudonimem Lady Gaga, swój debiutancki album wydała w 2008 roku, po podpisaniu kontraktu z wytwórnią płytową „Cherrytree Records”. „The Fame”, album zawierający single „Just Dance” oraz „Poker Face” szybko osiągnął pierwsze miejsce na listach przebojów w wielu krajach. Wydany rok później minialbum „The Frame Monster” również osiągnął komercyjny sukces otrzymując wiele wyróżnień w tym nagrodę Grammy.