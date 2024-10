Tyler, The Creator w Polsce. Raper z poczuciem humoru

Tyler Gregory Okonma to jeden z najbardziej nieoczywistych artystów ostatnich kilkunastu lat. Jest współzałożycielem i nieformalnym liderem hip-hopowego kolektywu Odd Future, alternatywnego skrzydła rapu. W gatunku, który uprawia, wyróżnia go także to, że ma poczucie humoru. Zasłynął występem w autorskim programie komediowym „Loiter Squad” (2012–2014).

Reklama

Jak Tyler, The Creator znalazł się na szczycie

Debiutancki solowy mixtape „Bastard” zaprezentował w 2009 roku, potem zaś każdy z jego czterech pierwszych albumów „Goblin” (2011), „Wolf” (2013), „Cherry Bomb” (2015) i „Flower Boy” (2017) znalazł się w pierwszej piątce amerykańskiego Billboardu.

To był jednak tylko wstęp: ostatnie dwie płyty „Igor” (2019) i „Call Me If You Get Lost” (2021) trafiły na sam szczyt płytowej listy sprzedaży w USA i zdobyły nagrody Grammy w kategorii Najlepszy Album Rapowy. Już na płycie „Wolf” zaproponował bardziej przystępne dźwięki – soul i R&B.