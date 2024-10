Amerykański jazzman Branford Marsalis nauczył się grać po węgiersku

Czytaj więcej Muzyka klasyczna Nowe oblicza tradycyjnej klasyki Grał Branford Marsalis, a teraz będzie Brahms. Cały sezon Filharmonii Narodowej był właśnie tak różnorodny.

A muzycy pana kwartetu z łatwością dostosowali się do węgierskich muzyków?

Na początku nie spodobał im się pomysł udziału w tym projekcie. Gramy ze sobą długo i osiągnęliśmy naprawdę dobre brzmienie jako kwartet. Kiedy zaczynasz coś nowego i to tak odmiennego od tego, co robiłeś do tej pory, na początku efekty nie są zadowalające. Nie brzmieliśmy dobrze, ale pocieszyłem ich, że będzie lepiej, i tak się stało. Przekonałem ich, że mamy okazję zrobić coś zupełnie innego. Najszybciej dostosował się nasz pianista Joey Calderazzo, od razu uchwycił, o co chodzi w tej muzyce. Natomiast sekcja rytmiczna – kontrabasista Eric Revis i perkusista Justin Faulkner – musiała zdyscyplinować swoją grę. W końcu potraktowaliśmy to wyzwanie jak dobrą zabawę. Zamiast wziąć węgierską muzykę i zagrać ją po naszemu, postanowiliśmy zmienić nasze podejście do tych utworów i wykonać je w oryginalnym, węgierskim stylu. To było ciekawsze wyzwanie.

Czy pana amerykańskie, w szczególności jazzowe dziedzictwo ma wpływ na interpretację węgierskiej muzyki?

Absolutnie nie. Gdyby tak było, przedsięwzięcie by się nie udało. Mam doświadczenie w wykonywaniu muzyki klasycznej. Gdybym grał ją z jazzowym feelingiem, ze wszystkimi brudami i przesunięciem rytmu, byłaby zupełnie inna. Grając jazz, mam elastyczne podejście do rytmu. W klasyce musi być ono dokładne, a nie gdzieś obok, bo tak to czuje jazzman. Kiedy gram jazz, muzycy klasyczni mówią: nie zagrasz tego drugi raz tak samo. Właśnie to jest jazz – odpowiadam.

Branford Marsalis wystąpi ze swoim kwartetem i węgierskimi muzykami 21 października w NFM we Wrocławiu, 22 października w Teatrze Muzycznym Roma w Warszawie, 23 października w MTP w Poznaniu oraz 27 października w NOSPR w Katowicach