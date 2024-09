Zespół The Cure wydał pierwszy od lat singiel promujący nowy album

Choć trudno jednoznacznie scharakteryzować gatunek muzyki wykonywanej przez The Cure, grupa jest jednym z najważniejszych zespołów tworzących tzw. Nową Falę oraz uważana jest za jednego z prekursorów „rocka gotyckiego”. Teksty jednego z założycieli The Cure oraz wokalisty zespołu Roberta Smith’a często dotyczyły egzystencjalnych rozważań artysty dotyczących otaczającego go świata co, w połączeniu z momentami wręcz mistycznym brzmieniem muzyki The Cure, zapewniało wyjątkowe doznania.

The Cure grało już piosenki ze swojej nowej płyty

Wydany w 2008 roku album „4:13 Dream” jest jak do tej pory ostatnim studyjnym albumem angielskiej grupy. Choć płyta nie osiągnęła tak dużego komercyjnego sukcesu, jak albumy ze „złotej ery” zespołu, to klimat oraz warstwa muzyczna albumu jest niezmiennie na tym samym wysokim poziomie. Fani grupy mogli już zapoznać się z nowym materiałem tworzonego od 2019 roku albumu „Songs of a Lost World” podczas trasy koncertowej „Lost World Tour 22”. Zespół zagrał wtedy kilka piosenek z nadchodzącego albumu, w tym wcześniej wspominany singiel „Alone”. W 2022 roku polscy fani The Cure mogli usłyszeć ten utwór podczas jednego z dwóch koncertów, które zespół zagrał w Krakowie oraz Łodzi.

Premiera albumu „Songs of a Lost World” zapowiedziana została na 1 listopada 2024 roku.