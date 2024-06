Rod Stewart: jedyna okazja, by usłyszeć jego chrypkę w Polsce

W 1976 r. nagrał popową płytę „A Night On The Town” z hitem „Tonight’s The Night”. Sprzedała się w USA w milionie egzemplarzy. „Foot Loose and Fancy Free” pobiło rekord trzech milionów, a „Blondes Have More Fun” (1978), z piosenką w klimacie disco „Da Ya Think I'm Sexy?”, kupiły ponad cztery miliony amerykańskich fanów.

Gdy po 2000 roku przyszedł trudny czas i kariera Stewarta się załamała, pomocną dłoń podał wokaliście przyjaciel i producent Clive Davis. Jednak cena za utrzymanie się na rynku była wysoka: musiał nagrać osiem albumów z cyklu „American Songbook”. Sprzedał ich trzydzieści milionów, ale śpiewał stare przeboje, trochę jak zbankrutowany artysta na dansingu w Las Vegas, gdzie dożywa się ostatnich dni sławy.

– Przed premierą pierwszej płyty powiedziałem, że czuję się jak rockandrollowiec, który popełnia samobójstwo – wyznał „Telegraph”.

Łódzki koncert rozpocznie najprawdopodobniej „Addicted to Love” z repertuaru Roberta Palmera, zaś pośród 23 hitów nie powinno zabraknąć „Maggie May”, „Da Ya Think I'm Sexy?” i „Sailing”.