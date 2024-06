Sting wrócił do Polski na dwa koncerty w Gdańsku i Łodzi. Gra na jeziorach i plażach.

Ostatnie występy Stinga zostały uznane przez „The Times” za klasę mistrzowską. „Sting pozostaje niezaprzeczalnie utalentowanym wykonawcą z bogatym dorobkiem artystycznym” - pisała brytyjska gazeta. „The Telegraph” opisuje je jako „niespotykaną przyjemność”, a sam Sting został okrzyknięty przez „The Guardian” „bezkonkurencyjnym” z powodu „niezrównanego kunsztu w komponowaniu muzyki pop”.

Sting zagra w Gdańsku, Łodzi i Fontainebleu

Sting wydał płytę „My Songs” w 2019, przypominając w nowych aranżacjach swoje największe przeboje: „If You Love Somebody Set Them Free”, „Shape of My Heart”, „Fragile”, „Englishman in New York”, „If I Ever Lose My Faith in You”.

Prywatnie Sting jest szczęśliwym małżonkiem Trudie, z którą prowadzi m.in. 350-hektarową posiadłość w Toskanii, produkując wino o nazwie "Message In A Bottle", oliwę i miód. Można je kupić na miejscu lub on line.

Także koncertując wybiera ładne widoki. Zagra m. in. w ateńskim Odeonie Herodusa Atticusa, Fontainebleu, Carcassonne, La Rochelle, w zamku Salem, w Sherwood koło Nottingham, na Montreux Jazz Festival – słuchać go będzie można ze sceny na jeziorze, na sardyńskiej plaży S.ta Margherita di Pula i na Korsyce.