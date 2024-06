Muzyczny Pianohooligan Piotr Orzechowski znowu chuligani

Klasyfikowany jest jako pianista jazzowy, czemu sam nie zaprzecza, ale o polskich jazzmanach powiedział kiedyś: – Ci ludzie pracują w muzeach. Nie mam zamiaru być muzealnikiem. Chcę ożywić ducha jazzu, odejść od muzyki akademickiej.

„Dracula” na dwa instrumenty, a „Dziady” bez słów

W gruncie rzeczy porusza się między stylami i gatunkami. Takie też były kolejne dwa solowe albumy Pianohooligana. Na „15 Studies for the Oberek” zajął się lekceważonym dziś tańcem ludowym. Dokonał jego analizy i połączył z elementami muzyki współczesnej i jazzu. Podwójny album 24 Preludes & Improvisations" to było kolejne nawiązanie do klasyki (choćby do cyklu 24 preludiów Chopina), połączonej z szalonymi wręcz improwizacjami.

Nigdy nie wiadomo, co Pianohooligan zaproponuje. Na kolejnej płycie, wydanej przez Anaklasis, ze świetnym saksofonistą Kubą Więckiem z symfonicznej muzyki Wojciecha Kilara do filmu „Dracula” wybrali pięć tematów i zamienili w ciąg wspólnych improwizacji. Z kolei ze swoim High Definition Quartet dokonał najbardziej niezwykłej interpretacji II części „Dziadów” Mickiewicza – pozbawionej słów za to wzbogaconej elektroniką.

Duke Ellington uważał, że swing to głównie biznes

Na kolejny solowy album Pianohooligana trzeba było czekać siedem lat. Rodził się w czasie pandemicznego lockdownu, ukazał się dopiero teraz, bo pianista długo dokonywał selekcji nagranego materiału. Tytuł płyty zaskakuje, ale mówi właściwie wszystko: „Critique of Swing in Two Parts”.

– Chciałem wyzwolić swing od gatunku, któremu jest przypisany – mówi o niej Piotr Orzechowski. – Ja rozumiem go znacznie szerzej, bo jest przypisany różnym gatunkom, muzyce wywodzącej się z naszego wnętrza, autentycznej. A najbardziej twórczym aktem jest improwizacja, gdyż dowodzi, że wszystko, co gramy, pochodzi od nas, od naszej woli i decyzji.