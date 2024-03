Setki teorii przed premierą płyty Beyoncé, nowej królowej rodeo

Beyoncé, królowa rodeo

Ponownie promocja i projekty plastyczne są bardzo przemyślane. Jeden z plakatów nawiązuje do Chitlin' Circuit, czyli miejsc, gdzie pomimo segregacji rasowej mogli występować czarni artyści. Chitlin Circuit zapewniało opiekę czarnym muzykom i tancerzom w epoce segregacji rasowej w Stanach Zjednoczonych od lat trzydziestych do lat sześćdziesiątych XX wieku. Z kolei okładka nawiązuje do ceremonii związanych z rodeo w Houston i postaci „królowych rodeo”.

Beyonce podsumowała na Instagramie: „Prace nad tym albumem trwały ponad pięć lat. Dobrze jest widzieć, jak muzyka może zjednoczyć tak wielu ludzi na całym świecie, jednocześnie wzmacniając głosy niektórych ludzi, którzy poświęcili tak dużą część swojego życia na uczenie się o naszej muzycznej historii. Krytyka, z jaką się spotkałem, gdy po raz pierwszy zetknąłem się z tym gatunkiem, zmusiła mnie do pokonania ograniczeń, które na mnie nałożono. Mam nadzieję, że usłyszycie moje serce i duszę oraz całą miłość i pasję, które włożyłem w każdy szczegół i każdy dźwięk. Skupiłem się na tym albumie jako na kontynuacji „RENAISSANCE”. Mam nadzieję, że ta muzyka będzie dla was przeżyciem. (…) To nie jest album country. To jest album „Beyoncé”.

Warto wspomnieć, że country to macierzyste środowisko Taylor Swift, która swą ekspansję i pozycję nr 1 na muzycznym rynku zawdzięcza stylistycznej zmianie, czyli śpiewaniu pop. Teraz Beyoncé wkracza na pole country, poszerzając bazę fanów.