Rok 2023 był rokiem miliarderki Taylor Swift

Rok „dziadersów”

W czołówce bestselerowych płyt roku znalazła się też raperka Sza z albumem „Sos”. Tytuł albumu roku, pomimo premiery w 2022 r., przyznały mu magazyny „Rolling Stone” i „Pitchfork”. Tymczasem płyta rapera Drake’a „For All The Dogs” osiągnęła „jedynie” wynik 1,75 mln egz. Jednocześnie Drake stracił na rzecz Taylor Swift tytuł czempiona Spotify, gdzie globalnym hitem roku jest „Flowers” Miley Cyrus.

HITY I KITY Hity

„i/o” Petera Gabriela dyktował rytm roku kolejnymi singlami

„Gipsowy odlew falsyfikatu” Lecha Janerki. Mistrz powrócił

„Hackney Diamonds”. The Rolling Stones wciąż nagrywają

Kity

Odwołanie Fest Festival i upadłość organizatora

Rządowe gry i unijna dyrektywa o prawach autorskich

„Songs of Surrender”. Nieudany recykling ostatnich singli U2

Z pewnością mijający rok należał do odsądzanych od czci i wiary muzycznych „dziadersów”. Klasą dla siebie był powracający po latach Peter Gabriel, który comiesięcznymi premierami singli w rytm księżyca wzmagał oczekiwanie na grudniową premierę płyty „i/o”. Triumfalnie powrócili albumem „Hackney Diamonds” osiemdziesięcioletni The Rolling Stones i tylko w pierwszym tygodniu sprzedaży krążka rozeszło się blisko 400 tys. egzemplarzy. Znów było głośno o The Beatles, pod których szyldem ukazało się „Now And Then”, zwane ostatnią piosenką kwartetu. Do nagrania pozostawionego przez Johna Lennona dograli się w różnych okresach pozostali muzycy, a premierę ostatecznie umożliwiły najnowsze technologie, które uratowały słabej jakości zapis oryginału. Nie była to jednak sztuczna inteligencja, która staje się dziś postrachem artystów. Świetny album „Every Loser” nagrał Iggy Pop, a w gronie „starszaków” znaczące płyty wydali Depeche Mode – „Memento Mori”, pierwszą bez zmarłego nagle Andy Fletchera, Metallica – „72 Seasons”, i Blur – „The Ballad of Darren”. Pośród artystów młodszych pokoleń wzruszający album nagrała Anohni („My Back Was a Bridge for You to Cross”), kiedyś znana jako Antony. Rosną też notowania Caroline Polachek (ostrożnie z analizami nazwiska: jej pradziadek był żydowskim cukiernikiem ze Słowacji). Trzecia solowa płyta artystki, znanej wcześniej z grupy Chairlift, „Desire, I Want to Turn Into You” to intrygujący pop, który nie obrazi gustów Kate Bush, Sinnead O’Connor czy Bjork. Wokalistka zaśpiewa na Openerze.

Czytaj więcej Muzyka popularna 2 miliardy odsłuchań Taco Hemingwaya w Spotify Raper Taco Hemingway jest pierwszym polskim artystą, który pobił rekord 2 mld odtworzeń w Spotify. Taylor Swift, światowa rekordzistka tylko w tym roku miała 26,1 miliarda odtworzeń w Spotify i zarobi 100 mln dolarów.

Także w Polsce najlepszy album „Gipsowy odlew falsyfikatu” wyszedł spod ręki seniora, na którego płytę czekaliśmy od 18 lat – Lecha Janerki. To tekstowe, kompozytorskie, wykonawcze i producenckie cacko. Taco Hemingway po premierze projektu „club2020” i solowej płycie „1-800-OŚWIECENIE” odzyskał pierwsze miejsce w krajowym Spotify, a za nim są White 2115 i Kukon, więc rap rządzi. W Spotify Polacy słuchali o 18 proc. więcej muzyki lokalnych twórców niż w 2022 r. Polską piosenką roku w najpopularniejszej platformie streamingowej był hit „Taxi” Kizo. Jedynym zagranicznym artystą w dziesiątce najbardziej streamowanych jest The Weeknd. Pośród młodych artystów na rynku płytowym uwagę zwrócił album „Omen” Kasi Lins. Warto zwrócić uwagę na „Duchy.Disco” Dziwnej Wiosny. Świetny jest album Kim Nowak „My”.

Kwiat Jabłoni

Na rynku koncertowym gościliśmy największych, m.in. Depeche Mode, Beyoncé, The Weeknd, Rammstein, Eda Sheerana, Red Hot Chilli Pepper, Petera Gabriela. Stawkę podbił Dawid Podsiadło. Gdy stadiony zaczęła sprzedawać Sanah, Podsiadło zaproponował w tym roku bilety na siedem stadionowych koncertów. Lider jest tylko jeden. Warto odnotować przetasowania w czołówce. Po sukcesie przeboju „Od nowa” na Sopot Festival – Kwiat Jabłoni zaczął sprzedawać bilety w halach.