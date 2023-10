Fisz: Nie mogę pojąć prorosyjskiej propagandy w Polsce doświadczonej przez Rosję

Czy się mylę, czy słychać na płycie zagrywki gitarowe w stylu The Police?

Wrażenia zależą chyba od pokolenia. Ja raczej słyszę stylistykę, która była mi bliska w latach 90- tych; Picie i Mudhoney, słyszałem tez porównania do Gang of Foru, których bardzo lubię. Muzyka rockowa zrobiła swoja rewolucję w latach 60-tych, później punkiem pod koniec lat 70-tych, dzisiaj już niczego nowego nie odkrywa. Mi to zupełnie nie przeszkadza, przy pracy z Kim Novak nigdy nie chcieliśmy eksperymentować czy to z elektroniką czy jakimiś nowymi formami. To też w pewnym sensie ucieczka od Tworzywa, chcemy grać po prostu bardzo energetyczną i balangową muzykę gitarową, odnoszącą się także do bluesowych korzeni. Zdajemy sobie sprawę, że dzisiaj to też bardzo niszowa muzyka. Może to się niebawem zmieni, ja bardzo na to liczę.

Foto: Bart Pogoda

Przypomnijmy kim jest Kim Novak, i dlaczego zdecydowaliście się na taką nazwę. Skądinąd aktorka żyje w przeciwieństwie do Marylin Monroe. Ma 90 lat.

Michał Sobolewski, gitarzysta, bez którego nie byłoby Kim Nowak, to człowiek zanurzony w popkulturze lat 60-tych. W filmach, modzie, no i oczywiście muzyce. Pamiętam, że gdy spotykaliśmy się na próbach 13 lat temu, czytałem akurat kryminał Hakana Nesesera „Kim Novak nigdy nie wykąpała się w jeziorze Genezaret". Michał widząc mnie z książka, zaczął wspominać filmy Hitchcocka. Kim Novak wydało nam się świetna nazwą, zmieniliśmy jedynie litery „v" na „w" bo gdzieś już taki zespół istniał.

Czyj obraz zdobi waszą nową płytę i dlaczego go wybraliście? Żeby przypomnieć o tym, że kostucha ma dziś twarz jakiejś japońskiej Godzilli?

To mój obraz, myślę że to taka współczesna wersja Szkieletora z serialu mojego dzieciństwa „He-man". Kolorowa czacha w stylu „punkowym", podkreślająca też zdrowy dystans do tej słynnej „trupiej" otoczki, która towarzyszy często rockowi. Okładka istnieje także w formie płótna.