Taylor Swift pobiła rekord przedsprzedaży w kinach

Czytaj więcej Muzyka popularna Taylor Swift bije kolejne rekordy Taylor Swift ma w globalnym podsumowaniu tygodnia aż cztery albumy. Łącznie sprzedały się w 25 milionach kopii, zaś w notowanym tygodniu w 300 tys. egzemplarzy. To efekt autorskich wznowień oraz trasy koncertowej.

Pierwszego dnia firma zanotował 26 milionów dolarów przychodów ze sprzedaży biletów, co stanowi nowy rekord. Poprzedni, wynoszący 16,9 miliona dolarów, należał do filmu „Spider Man: No Way Home”.

Teraz AMC ogłosiło, że na tydzień przed kinowymi pokazami na „The Eras Tour” sprzedano na całym świecie w przedsprzedaży bilety o wartości ponad 100 milionów dolarów.

Pokazy zorganizowano w 8 500 kin w 100 krajach na całym świecie. W Polsce koncertowy film z Taylor Swift będzie można oglądać w dniach 13-15 października, 19-22 października, 26-29 października, 2-5 listopada.

„The Eras Tour” to szóste tournee artystki. Koncert trwa ponad trzy godziny, składa się z 44 piosenek, podzielonych na 10 aktów prezentujących albumy Taylor. W przyszłym roku show będzie można obejrzeć na PGE Narodowym 1, 2 i 3 sierpnia.

Beyonce w akcji

Taylor Swift nie jest jedyną supergwiazdą, która przygotowała hitowy film koncertowy w kinach AMC. Parkwood Entertainment i AMC Entertainment ogłosiły na początku tego miesiąca, że „Renaissance World Tour” Beyoncé zostanie wyemitowana na w kinach na całym świecie za pośrednictwem AMC Theatres Distribution od piątku, 1 grudnia 2023 r. Po ostatnim koncercie trasy Renaissance World Tour w niedzielę 1 października w Kansas City, Live Nation poinformowało, że trasa przyniosła na całym świecie wpływy ponad 579 milionów dolarów.