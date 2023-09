29 października w Atlas Arena Łódź wystąpi 50 Cent, który świętuje 20. rocznicę debiutanckiego, przełomowego albumu „Get Rich or Die Tryin'”. Skomercjalizował wtedy gansterski rap, nie obawiając się melodyjnych motywów. Płyta debiutowała na pierwszym miejscu „Billboardu”, rozchodząc się ostatecznie w 30 mln kopii. To dało szansę na inwestycje w świecie mediów – raper odpowiada m. in. za uniwersum „Power”, a także utytułowane marki koniaków i szampanów. W Łodzi 50 Cent wspierany będzie przez przyjaciela Bustę Rhymesa, inną legendę hip-hopu.

18 grudnia w Arenie Gliwice wystąpi Bryan Adams. Dziś to lekko zapomniany artysta, ale w latach 90. był królem gitarowego popu, a jego osiągnięcia i kolekcja hitów wciąż są imponujące. To „(Everything I Do) I Do It for You”, który napisał do filmu „Robin Hood: Książę złodziei”, „Please Forgive Me”, śpiewane ze Stingiem i Rodem Stewartem „All for Love” w filmie „Trzej muszkieterowie”, „Have You Ever Really Loved a Woman?” nagrane z gitarzystą Paco de Lucíą, które promowało film „Don Juan DeMarco”. W zeszłym roku Adams wydał album „So Happy It Hurts”.

16 października na warszawskim Torwarze wystąpi norweski duet Röyksopp, łączący electropop, deep house z ambientowym pejzażami oraz nastrojowością downtempa. Archive da w Polsce trzy koncerty – w krakowskim Studio, na warszawskim Torwarze i w gdańskim Maneżu (11–13.10).

Kwiat Jabłoni w halach

A już w ten weekend, 15 września, w zabrzańskim Domu Muzyki i Tańca i 17 września w bydgoskiej SISU Arena – pod szyldem „The Seven Decades” – wystąpi brytyjska grupa Jethro Tull. Nowa płyta formacji Iana Andersona „RökFlöte” ukazała się w kwietniu, a grupa przypomina też swoje klasyki „Nothing Is Easy”, „Songs From the Wood” czy „Locomotive Breath”.

Warto odnotować, że PJ Harvey zdecydowała się na dwa kameralne spotkania z fanami w warszawskim Palladium (24, 25.10). Promuje album „I Inside the Old Year Dying” zainspirowany m.in. spotkaniem ze Steve'em McQueenem, który pomógł jej odzyskać wenę.