The Rolling Stones: Nowa płyta to nie pożegnanie

„Angry” to kolejny zaskakujący singiel w kolekcji Stonesów. Wszyscy wiedzą, jaki mają styl – chropowaty, nonszalancki, rhytm and bluesowy bądź rock and rollowy, ale każdy kto pamięta dyskotekowo-funkowe „Undercover of the Night” czy „Emotional Rescue”, a także „Enybody Seen My Baby” niemalże splagiatowany z k.d. lang (w ostaniej chwili dopisanej do listy autorów) – nie będzie zaskoczony „Angry”.

Reklama

Ta pierwsza stonesowska piosenka od „Living In Ghost Town” z 2020 r., wydanej w epogeum pandemii covidu. Nowość oparta jest na bardzo mocnym riffie Keitha Richardsa, dość syntetycznie brzmiącej perkusji – zmarły 2 lata temu Charlie Watts tak nie grał, zaś skoczny, wręcz folkowy refren, gdzieś rodem ze Szkocji bądź Irlandii – nie przypomina Stonesów. A jednak wszystko razem może się podobać. Zwłaszcza solo Richardsa.

Zaskakuje tekst piosenki. Słysząc, że Jagger śpiewa o złości – można pomyśleć, że jest zły na współczesny świat. Tymczasem najbardziej prowokujący przez dekady wokalista prosi bliską osobą – w domyśle ukochaną bądź fankę lub fana, by się na niego nie gniewać, tylko udzielić mu wsparcia.

Trudno wyczuć ironię, gdy Jagger śpiewa, że gdzieś jeszcze słychać echa sławy Stonesów, a teraz na tle kariery Miles Cyrus, prosi by nie wstydzić się sentymentu wobec Stonesów.

O ile tekst może robić wrażenie błagalnego, wideo „Angry” w reżyserii Francoisa Rousseleta, jest muzyczną defiladą po alei stonesowskiej sławy. To bulwar w Los Angeles, przy którym umieszczone są interaktywne billboardy, na których Stonesi pojawiają się w swoich ikonicznych wcieleniach – znanych z płyt, teledysków i koncertów. Tymczasem w kabriolecie, slalolem pomiędzy billboardami, mknie, prężąc się i demonstrując w stonesowski sposób pojętą seksualność, młoda gwiazda Hollywood Sydney Sweeney („Biały Lotos”, „Euforia”, „Opowieści podręcznej”). Strasznie to mizoginskie i seksistowskie, ale można wspomnieć, że: „It’s only Rock’n’Roll, But I like It”.