Dawid Podsiadło wywołał sensację w Katowicach

Dawid Podsiadło jest powszechnie kojarzony z rekordami sprzedaży płyt czy popularności nagrań w Spotify, a także koncertami na największych polskich stadionach. Dlatego jego pojawienie się na scenie Off Festivalu, choć zapowiadane było w przeciekach, okazało się wielkim zaskoczeniem.

Tym większym, że fani spodziewali się w Katowicach zespołu Udary, który wykona pierwszą płytę The Strokes „Is This It". Na oficjalnej stronie festiwalu zainteresowanie występem podkręcało zdjęcia z muzykami o zamazanych twarzach.

Informacja o obecności Dawida rozeszła się na terenie festiwalu dość szybko, mógł być jednak gościem Artura Rojka. Wszystko okazało się jasne, gdy po anonsie Udarów na scenie pojawił się Podsiadło z zespołem.

W składzie znaleźli się liczący się instrumentaliści: Marcin Macuk, Olek Świerkot, Piotr „Rubens” Rubik i Łukasz Moskal.