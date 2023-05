Gigantyczne zyski na koncertowym rynku. U2 wystąpi w sferycznej sali w Las Vegas

W Ameryce wciąż trwa, także w Kongresie, dyskusja o tym czy na rynku koncertowym jest monopol. Krytykowany jest fakt, że organizatorzy mają umowy na wyłączność z salami i arenami, debatuje się, by podawać ostateczną cenę biletu, a nie kwotę wyjściową. Fani narzekają, ale płacą, kupując również bilety na rynku wtórnym, od internetowych koników. To jeden z paradoksów współczesności – im bardziej digitalizuje się rynek nagrań tym bardziej ceniony jest udział w koncertach na żywo, zaś fani cenią ekskluzywne doświadczenia.

Czytaj więcej Plus Minus Kora, jakiej nie znaliście „Się żyje. Kora”, biografia Katarzyny Kubisiowskiej w blisko pięć lat po śmierci wokalistki Maanamu, portretuje burzliwe, złożone życie jednej z najważniejszych polskich artystek.

Potwierdza to U2. Zespół uznawany kiedyś za krytyków takich miejsc jak „jaskinia hazardu” w Las Vegas, ogłosił właśnie że zjedzie do tego miasta na jesienną rezydencję do Sphere – nowej, wyjątkowej, innowacyjnej sali budowanej przez ostatnie pięć lat przy kosztach ok. 2 miliardów dolarów. Sala jest nazywana największą na świecie strukturą sferyczną i może pomieścić blisko 18 tysięcy widzów.

U2 zagra tam repertuar albumu „Achtung Baby” i największe hity. Zaprezentuje ekran ledowy o największej rozdzielczości, może uzyskać efekty bryzy, regulować temperaturę, zawibrują fotele. Muzycy tłumaczą, że cena wyjściowa biletów to 140 dolarów, zaś 60 procent ich nie będzie droższa niż 300 dolarów. Można się domyślać, że ceny pozostałych 40 procent w najlepszych rzędach poszybują, zgodnie z obowiązującą również u nas zasadą że najszybciej sprzedają się najdroższe bilety w vipowskich sektorach.

W Polsce czekają nas też koncertowe atrakcje. W środę 18 maja w krakowskiej Tauron Arena światowe tournee rozpocznie Peter Gabriel. 31 maja zawitają do krakowskiej hali Def Leppard i Mötley Crüe. Na Orange Warsaw wystąpi 2 czerwca Sam Smith. 21 czerwca na PGE Narodowym w Warszawie zagrają Red Hot Chili Peppers, Iggy Pop i Mars Volta. 28 czerwca zacznie się gdyński Opener z udziałem Arctic Monkeys i Kendricka Lamara.