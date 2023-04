Fryderyki 2023. Podsiadło kontra Rubens

Fryderyki to najważniejsze nagrody polskiego przemysłu fonograficznego. Tym razem gala odbędzie się w Gliwicach. Branża ma co świętować. Jak dowiedziała się „Rz”, zeszłoroczne przychody są aż o 16 proc. większe niż w 2021 r. Udział w sukcesie ma streaming, całość zaś digitalu to już 73,6 proc. rynku.

Na tym tle jest jedna problematyczna kwestia związana z rządową decyzją dotyczącą wdrożenia unijnej dyrektywy DSM („digital single market” o jednolitym rynku cyfrowym).

sanah i poeci

W listopadzie, już po zamknięciu publicznych konsultacji w Ministerstwie Kultury, do projektu wpisano obłożenie streamingu muzyki dodatkową opłatą na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania. STOART, czyli stowarzyszenie wykonawców, argumentuje, że przepływ pieniędzy od platform streamingowych przez jego struktury sprawiedliwiej wynagrodzi wykonawców za ich pracę. Z kolei m.in. Związek Producentów Audio Video i Spotify uważają to za podwójne opadatkowanie związane z dodatkową prowizją. Obecnie platformy streamingowe mają bezpośrednie umowy z wytwórniami.

Nowe światło na polemikę rzuciły dane opublikowane przez portal MBW. W 2022 r. STOART argumentował, że w Polsce ponad 52 proc. wykonawców nie otrzymało żadnego wynagrodzenia za streaming. Jak informuje MBW, 67 mln nagrań z ok. 160–180 mln w streamingu nie zostało odsłuchanych nigdy lub do dziesięciu razy. To przyczyna braku tantiem dla wykonawców.