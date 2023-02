Brytyjskie Muzeum Wiktorii i Alberta poinformowało przejęciu archiwum artysty. Kolekcja zawiera ponad 80000 pozycji. Są w niej m.in. kostiumy, listy, rękopisy, teksty piosenek, obrazy, zdjęcia oraz instrumenty muzyczne.

Zbiory zostaną wystawione w nowym centrum sztuki, poświęconym ikonie muzyki pop. David Bowie Centre for the Study of Performing Arts ma zostać otwarte w 2025 roku, jako oddział brytyjskiego narodowego muzeum sztuki projektowania i performansu. Niektóre z archiwalnych przedmiotów stanowiły część „David Bowie Is”, multimedialnej wystawy, która gościła w wielu miejscach na całym świecie od 2013 do 2018 roku.

Muzeum powstaje na terenie Igrzysk Olimpijskich w Londynie w 2012 roku. Warner Music Group i Blavatnik Family Foundation przekazało darowiznę w wysokości 10 milionów funtów na przechowywanie i eksponowanie archiwum Bowiego.

Artysta w ciągu pięćdziesięciu dwóch lat kariery sprzedał 140 milionów egzemplarzy płyt na całym świecie.

Nagrywał , kolekcjonował sztukę, występował również jako aktor, m.in. w „Ucieczce w noc”, wcielił się w postać Andy’ego Warhola w „Basquiat”, zagrał Nikola Teslę w „Prestiżu” oraz odegrał samego siebie w niemieckim filmie „My, dzieci z dworca Zoo”. Również muzyka była kanwą kreacji wśród których jest Ziggy’ego Stardust i futurystyczny Kansai Yamamoto.

Był również malarzem i kolekcjonerem sztuki. David Bowie zmarł w wieku 69 lat na raka wątroby 10 stycznia 2016 roku.