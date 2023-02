Utwór „mori” jest jednym z singli promujących album „Lata dwudzieste”, który ukazał się w październiku 2022 roku. Płyta zadebiutowała na 1. miejscu polskiej listy przebojów OLiS. Wydawnictwo uzyskało już status Platynowej Płyty.

Fani po raz pierwszy mogli usłyszeć „mori” w czerwcu 2022 roku, podczas solowego koncertu Dawida Podsiadły na gdańskim stadionie. Utwór zilustrował film o syryjskich i ukraińskich uchodźcach.

Wideoclip „mori” wyreżyserował Tadeusz Śliwa, który ma na swoim koncie „Ucho prezesa” i „Gang Zielonej Rękawiczki”. Teledysk przedstawia Warszawę w apokaliptycznym i mrocznym klimacie. Miasto jest opustoszałe. Scenariusz zakładał obecność tylko jednego aktora, którego „spacer” oglądamy przez cały klip. Pod koniec utworu dowiadujemy się, że tajemniczą postać odegrał Jerzy Skolimowski, wybitny polski reżyser, aktor filmowy i scenarzysta. W styczniu tego roku, jego film „IO” otrzymał nominację do Oscara za najlepszy międzynarodowy film pełnometrażowy.

- Gdy usłyszałem „mori” i zobaczyłem zdjęcia pustej, apokaliptycznej Warszawy, nie wahałem się, by wziąć udział w tym projekcie. To moje własne klimaty – gramy do jednej bramki - powiedział Jerzy Skolimowski.