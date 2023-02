„Jako światowa platforma dla twórców zapewnimy infrastrukturę i zasoby, które umożliwią ponad 50 milionom artystów i twórców rozwój i zarządzanie własnymi firmami, zarabianie na ich pracy i skuteczną jej promocję” – zapowiedział twórca i dyrektor generalny Spotify Daniel Ek. Dodał, że planuje też zdobyć ponad miliard aktywnych użytkowników.

Według Eka pod koniec 2021 r. Spotify gościło nagrania 11 milionów twórców, a w ciągu roku ta liczba wzrosła o 3 miliony.

Tymczasem, jak zwraca uwagę Music Business Worldwide, istnieje już najmniej jedna platforma muzyczna uruchomiona w ostatniej dekadzie, która już teraz może pochwalić się obecnością 50 milionów twórców.

To BandLab, czyli platforma, która oferuje zestaw narzędzi do „tworzenia muzyki, dzielenia się nią z fanami, zarabiania na życie, a nawet zdobywania szczytów list przebojów”.

Firma z siedzibą w Singapurze potwierdziła, że może pochwalić się obecnie ponad 60 milionami zarejestrowanych twórców, w porównaniu z 50 milionami, które przekroczyła w czerwcu ubiegłego roku.

Oznacza to, że BandLab zdobył około 10 milionów twórców w nieco ponad sześć miesięcy. Wcześniej, między marcem 2021 a czerwcem 2022, przyciągnął 20 milionów w ciągu 15 miesięcy.

Założyciel i dyrektor generalny firmy, Meng Ru Kuok, niedawno ujawnił w wywiadzie dla magazynu „Billboard”, że użytkownicy BandLab są teraz odpowiedzialni za tworzenie około 16-17 milionów piosenek każdego miesiąca na platformie. To więcej niż około 10 milionów utworów miesięcznie tworzonych w BandLab w marcu 2021 r. Jeśli przyjąć, że siedemnaście milionów nowych piosenek tworzonych jest obecnie w BandLab co miesiąc – to około 200 milionów nowych piosenek rocznie. To zaś stanowi dwukrotność kolosalnej liczby wszystkich utworów dostępnych obecnie w serwisach streamingowych, takich jak Spotify, Apple Music i Amazon Music.

Warto dodać, że największe firmy fonograficzne zaczyna niepokoić fakt, że co 24 godziny do serwisów streamingowych przesyłanych jest 100 000 utworów.

Oczywiście nie wszyscy z ponad 60 milionów twórców muzyki w BandLab mają aspiracje zawodowe. Dla wielu z nich tworzenie muzyki to domowa zabawa. Jednak BandLab pokazał jak wielkie są jego możliwości, o które Spotify chce dopiero walczyć.

Trzeba dodać, że BandLab został założony w 2015 roku, zaś Spotify działa od 2006 r.