Justin Bieber sprzedał prawa do swoich piosenek. Kto skupuje hity gwiazd?

28-letni Justin Bieber właśnie sprzedał prawa do swoich piosenek za 200 milionów dolarów. Poszedł w ślady Boba Dylana, Bruce'a Springsteena czy Davida Bowie'ego, którzy zrobili to przed nim. Kto skupuje prawa do utworów, które zna cały świat?