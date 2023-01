Był muzykiem, wokalistą, autorem tekstów i gitarzystą, który pomógł ukształtować brzmienie rocka lat 60 jako członek-założyciel The Byrds. Grał na gitarze i zasłynął harmonijnymi partiami wokalnymi w piosenkach „Eight Miles High”, „So You Want to Be a Rock 'n' Roll Star” i „Turn! Turn! Turn!"

Szybko jednak musiał odejść z grupy z powodu konfliktu z frontmanem Rogerem McGuinnem. Założył wtedy supergrupę Crosby, Stills i Nash ze Stephenem Stillsem z Buffalo Springfield i Grahamem Nashem z The Hollies.

Trio stało się kwartetem w 1969 roku, kiedy dołączył Neil Young. Odegrało główną rolę w rozwoju folk rocka, country rocka oraz „kalifornijskiego brzmienia”, jakie zdominowało lata 70.. Crosby napisał wiele największych hitów zespołu, w tym „Almost Cut My Hair”, „Long Time Gone” i „Déjà Vu”.

Kwartet zagrał swój drugi, legendarny koncert na Woodstock przed półmilionową publicznością. „Ważne jest, aby pamiętać to niesamowite uczucie” — napisał Crosby w swoim pamiętniku „Long Time Gone”.

Podczas, gdy sukcesy artystyczne Crosby'ego trwały w latach 70. i 80., jego życie osobiste zostało zniszczone przez intensywne zażywanie narkotyków, które zaprowadziło go do więzienia w 1985 r. Szybko się otrząsnął i kontynuował karierę przez kolejne trzy dziesięciolecia.

„Nie mam pojęcia, jakim cudem ja żyję, a Jimi Hendrix, Janis Joplin i wszyscy inni moi przyjaciele - nie żyją” – powiedział „Rolling Stone” w 2014 roku. „Nie mam pojęcia, dlaczego ja, ale miałem szczęście”. Uratował go przeszczep wątroby.

Crosby nagrał swój solowy debiut płytowy „If I Could Only Remember My Name” w 1971 roku, wspierany przez Nasha, członków Grateful Dead i Jefferson Airplane oraz Joni Mitchell, z którą był przez pewien czas związany.

W 1977 roku Crosby, Stills i Nash ponownie się spotkali, by koncertować. Wystąpili m. in. w 1979 r. na antynuklearnych koncertach charytatywnych sponsorowanych przez Musicians United for Safe Energy.

Neil Young dołączył do kolegów podczas tras koncertowych w 2000, 2002 i 2006 roku.

Grupa rozpadła się ostatecznie w 2015 roku po konflikcie Crosby’ego i Nasha.

„Całkowicie zerwałem z Davidem Crosbym” - powiedział Nash „The Washington Times” w 2016 roku. „Nigdy więcej nie będę rozmawiał z Davidem Crosbym”.

Nie wyjaśnił powodu zerwania. „To sprawa między mną a Davidem” — powiedział Nash. „Nikomu o tym nie powiem. Ale szkody między nami są nie do naprawienia”.

Teraz Nash napisał: „Z głębokim smutkiem dowiedziałem się, że mój przyjaciel David Crosby nie żyje. Wiem, że ludzie zwykle skupiają się na tym, jak niestabilny był czasami nasz związek, ale dla mnie i Davida zawsze liczyła się przede wszystkim czysta radość muzykowania, którą wspólnie tworzyliśmy; brzmienie, które wspólnie odkrywaliśmy, oraz głęboka przyjaźń, którą dzieliliśmy przez te wszystkie długie lata”.