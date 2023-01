Tego samego dnia w godzinach wieczornych Steve Vai da również pełny koncert w Hali Stulecia w ramach festiwalu 3-Majówka 2023.

Reklama

– Cieszę się, że Steve ponownie zagra z nami. Jego poprzedni występ w 2014 r. zapadł w pamięć wielu miłośników gitary i jest wspaniałą wizytówką naszych Gitarowych Rekordów – mówi Leszek Cichoński, pomysłodawca imprezy.

Czytaj więcej Plus Minus Nie tylko Gibson i Fender. Krótka historia gitar i ich niepokornych właścicieli Bez gitar nie byłoby karier Presleya i Beatlesów, i rewolucji obyczajowej. Nie osiągają jeszcze cen arcydzieł malarstwa, ale najdroższa – Davida Gilmoura z Pink Floyd – uzyskała na niedawnej aukcji cenę 4 mln dolarów.

Steve Vai obecny jest na scenie od ponad czterdziestu lat. Już jako dwudziestolatek w 1980 dołączył do zespołu Franka Zappy. Współpracował i nagrywał m.in. z Joe Satrianim, Ozzym Osbournem, Davidem Lee Rothem i Johnem Lydonem.

Przyznaje się do inspiracji warsztatem takich tuzów gitary jak Jimi Hendrix, Jimmy Page, Brian May czy Ritchie Blackmore. Sam również stał się inspiracją dla wielu uznanych muzyków – jego twórczość znacząco wpłynęła na grę Jamesa Shaffera z Korn, Mike'a Eizingera z Incubus czy Toma Morello z Rage Against The Machine.

Reklama

Steve Vei wystąpi we Wrocławiu podczas 21. edycji największego święta gitary i pomoże ustanowić nowy Gitarowy Rekord Świata – w tym roku potrzeba 7677 grających razem gitar i innych instrumentów strunowych.

Gitarowym zmaganiom we Wrocławiu od lat towarzyszą koncerty gwiazd w ramach festiwalu 3-Majówka 2023. Impreza rozpocznie się w tym roku już 30 kwietnia i potrwa do 2 maja.

Swój udział w festiwalu potwierdził już fiński zespół Lordi, angielska grupa New Model Army, reprezentanci celtic punkrocka Paddy And The Rats, trio jazzowych gwiazd Możdżer/ Danielsson/ Fresco oraz Kult, T.Love, Nocny Kochanek, Illusion, Armia, Kasia Kowalska, Mrozu, Myslovitz, Strachy Na Lachy, Fisz Emade Tworzywo, Kapela Ze Wsi Warszawa i Natalia Przybysz.